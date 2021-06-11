Selahaddin Gülen 'cinsel istismar' suçundan da tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nca yurt dışında yakalanarak getirildiği Ankara'da 'terör örgütü yöneticiliği' suçundan tutuklanan Fethullah Gülen'in yeğeni Selahattin Gülen, Erzurum'da 15 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı dava kapsamında da tutuklandı.

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Selahaddin Gülen Sincan 2 Numaralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Duruşmada, sanık Selahattin Gülen'in Erzurum Barosu tarafından atanan avukatı Emin Ağgöz de hazır bulundu.

Hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan ve yurt dışına kaçtığı tespit edilen Fethullah Gülen'in diğer yeğeni sanık Ammar Gülen ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada SEGBİS üzerinden ifadesi alınan ve olay tarihinde 18 yaşından küçük olan Selahaddin Gülen, savunmasında, cinsel istismarda bulundukları iddia edilen mağdur S.K'yı ve ailesini oturdukları mahalleden tanıdığını söyledi.

S.K'nın olay tarihinden itibaren 90'dan fazla kişiyi cinsel istismar eylemiyle suçladığını öne süren Gülen, şunları söyledi:

"O dönemlerde avukatımla yaptığım görüşmelerde cinsel istismarla suçlanan kişiler arasında 6 yaşında kişinin de 90 yaşında kişinin de olduğu bildirilmiştir. Ben 2007'de Edremit ilçesinde tatildeydim. Mağdur S.K. bana ve babama iftira atmıştır. Ben kesinlikle mağdurla ile ilişki yaşamadım. S.K, o tarihlerde abim Ammar Gülen hakkında da suçlamalarda bulunmuştur. Ancak abim o tarihlerde Kanada'da ikamet etmekteydi. Üzerime iftira atılmaktadır. Atılı suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum."

Mahkeme Heyeti Başkanı'nın, sanığa, savunmasında 'suç tarihinde Edremit ilçesinde olduğunu iddia etmesine rağmen baz istasyonu bilgilerine göre Ağustos 2007'den itibaren Erzurum'da olduğunun anlaşıldığını' sorması üzerine, Gülen bu durumu kabul etmedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık Gülen hakkında suçu işlediğine dair kuvvetli deliller bulunması ve uzun süredir firari olması dolayısıyla tutuklanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Gülen'in 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuklanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.