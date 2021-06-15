Kobani davası: Ayhan Bilgen ile üç kişi hakkında tahliye kararı verildi

Kobani davasında Kars Belediye Eşbaşkanı iken tutuklanan Ayhan Bilgen'in de aralarında bulunduğu dört kişi hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı verildi.

Kobani davasında, Ayhan Bilgen, Berfin Özgü Köse, Can Memiş ve Cihan Erdal’ın yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verildi.

Gazete Duvar'ın haberine göre Cihan Erdal duruşmada, "Genç, Yeşil Sol Parti’den gelen bir insan, bir LGBTİ aktivisti olarak HDP MYK’sında yer aldım. HDP’nin Türkiyelileşme aksına katkıda bulunmaya çalıştım. İnanıyorum ki birbirini önyargısız dinleyen yurttaşlar, ülkenin kaderini yok sayılanlar lehine değiştirebilir" diye konuştu.

Avukat Levent Pişkin de "Müvekkilim Cihan Erdal’ın üç paylaşımı 2019 tarihine ait. Kuantum fiziği dahi bunu açıklamakta zorlanacak. Bu paylaşımların 2014’te meydana gelen olaylara nasıl etkisi olduğu anlaşılmamaktadır" dedi.

Kanada’daki Carleton Üniversitesi’nde doktora öğrencisi Cihan Erdal, tez saha çalışmasını sürdürmek üzere İstanbul’da bulunduğu 25 Eylül 2020 Cuma günü gözaltına alınmıştı. Birleşmiş Milletler (BM) Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu, Cihan Erdal’ın bireysel başvurusunu acil kodu ile kabul etmişti.