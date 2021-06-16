Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'ın tecavüz suçlamasına yanıt

Şovmen Mehmet Ali Erbil, şarkıcı Seda Sayan'ın yönelttiği 'tecavüz' suçlamasına yanıt verdi. Erbil, Sayan için söylediklerine değinerek "Ben bir hata yaptıysam bunun karşılığı iftira mı olmalıydı?" dedi.

Şovmen Mehmet Ali Erbil, şarkıcı Seda Sayan'ın kendisine yönelttiği "Tuğba ile evliyken evdeki hizmetli kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur" şeklindeki suçlamaya yanıt verdi.

Kişisel Instagram hesabında bir paylaşımda bulunan Erbil, ilk olarak "Ben Mehmet Ali Erbil; hepinizin bildiği tanıdığı. Evet sınırı aştım, hata yaptım, sitem edeyim derken kontrolü kaybettim. Üzgünüm, amacım kimsenin onuruna zarar vermek değildi, hele ki tarih kadar eski bir dosta karşı böyle bir niyetim asla olamaz" ifadesini kullandı. Erbil, devamında şunları söyledi:

'Herkes kendine yakışanı yapsın'

"Ama sizler şunu da biliyorsunuz ki ben 2 yıldır ölümün kıyısında yaşıyorum; doktorlarım zaten tüm çevremi istemsiz hezeyanlarım olabileceği konusunda uyardılar. Şimdi soruyorum; ben bir hata yaptıysam bunun karşılığı iftira mı olmalıydı? Yakışmadı. Siz de sormadınız mı madem böyle bir şey vardı niye sustun diye? Her neyse; benim alnım ak ve kendi payıma düşeni yaptım. Herkes de kendine yakışanı yapsın."

Ne olmuştu?

Erbil, Tolga Yüce'nin "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar reyting alamayan bu kadını hâlâ çalıştırıyorlar" sözünü Instagram hesabında paylaşmıştı. Daha sonra bu paylaşımla ilgili bir televizyon kanalına bağlanan Erbil, "Seda Sayan iki senedir beni aramadı. Bir kez bile sağlık durumumu sormadı. Yakın arkadaşlarım beni yalnız bırakmadı, fakat Seda Sayan beni aramayı bırakın, menajerime bile sağlık durumumu sormadı. Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses başta olmak üzere yanımdan ayrılmadılar" demişti.

Sayan da bunun üzerine "Allah ıslah etsin. Allah müstahakını versin. Keşke başına gelenlerden ders çıkarıp kirli ruhunun temizlenmesi için çaba sarf etseydi. Ama maalesef huylu huyundan vazgeçmiyor" ifadesini kullanmıştı. Ardından Instagram hesabında paylaşımda bulunan Sayan, Erbil'e tecavüz suçlamasını yöneltmişti.

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