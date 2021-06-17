Sabit kanatlı akıllı vurucu İHA sistemi ALPAGU, test atışını başarıyla gerçekleştirdi

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kendisi hafif etkisi ağır ALPAGU’dan tam isabet! STM’nin milli mühendislik kabiliyetiyle geliştirdiği tek er tarafından gece-gündüz etkin operasyon yapabilen Sabit Kanatlı Akıllı Vurucu İHA Sistemi ALPAGU mühimmatlı test atışını başarıyla gerçekleştirdi. Durmak Yok Yola Devam" ifadelerini kullandı.

Kendisi hafif etkisi ağır #ALPAGU’dan tam isabet!



STM’nin milli mühendislik kabiliyetiyle geliştirdiği tek er tarafından gece-gündüz etkin operasyon yapabilen Sabit Kanatlı Akıllı Vurucu İHA Sistemi ALPAGU mühimmatlı test atışını başarıyla gerçekleştirdi.



Durmak Yok Yola Devam! pic.twitter.com/BKPwMB9xTe — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) June 17, 2021

​Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Tek er tarafından gündüz ve gece etkin operasyon yapabilen ALPAGU, Aksaray Atış Alanında gerçekleştirilen test atışında hedefini tam isabetle vurdu. Fırlatıldıktan sonra, yaklaşık 10 dakika boyunca uçuşunu gerçekleştiren ALPAGU, görüntü takip yazılımı vasıtasıyla hedef takibini yapmıştır. Yüksek manevra kalibiyeti ile hedef tarafından son ana kadar tespit edilemeyen ALPAGU, üzerindeki mühimmat ile hedefini imha etmiştir” denildi.