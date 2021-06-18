Sosyal medyada yanlış Deniz Poyraz fotoğrafı paylaşıldı

Sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşılan 'Deniz Poyraz' fotoğrafının, bir başkasına ait olduğu belirlendi.

İzmir'de HDP il binasına düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybeden Deniz Poyraz için sosyal medyada birçok mesaj paylaşıldı. Ancak söz konusu mesajların çoğunda bir başka Deniz Poyraz'ın fotoğrafına yer verildi.

Bu yanlışlığın ortaya çıkmasının ardından çoğu paylaşım silinirken, Ege Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olan Deniz Poyraz da kişisel Instagram hesabında açıklama yaptı. Poyraz, "Sosyal medya ve internette bana ait fotoğraflar paylaşılmakta. Fakat haberdeki Deniz Poyraz ben değilim. Vefat eden Deniz Poyraz’a Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Deniz Poyraz (@denizpoyrzzz)'in paylaştığı bir gönderi

Ancak, yanlış kişinin paylaşımlarının altına "Allah rahmet eylesin" denmeye devam edildi.