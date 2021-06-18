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    Mersin Limanı'ndaki operasyonda 150 kilo daha kokain ele geçirildi

    Mersin Limanı'ndaki operasyonda 150 kilo daha kokain ele geçirildi, uyuşturucu miktarı 1 ton 300 kilograma çıktı

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    Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Ekvador'dan Mersin Limanı'na getirilen muz yüklü konteynerlerde 150 kilogram daha kokainin bulunmasıyla operasyonda ele geçirilen uyuşturucu miktarı 1 ton 300 kilograma yükseldi, 5 zanlı gözaltına alındı.

    Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 16 Haziran'da 1 ton 150 kilogram kokainin ele geçirildiği operasyonun ardından Müdürlüğe bağlı NARKOKİM ekipleri, aynı sevkiyatla getirilen diğer muz yüklü konteynerleri de aradı.

    Narkotik dedektör köpeklerin de kullanıldığı çalışmada konteynerdeki muz kolilerine gizlenmiş 150 kilogram daha kokain bulundu.

    Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildi
    © Fotoğraf : Ticaret Bakanlığı
    Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildi

    Operasyonun ikinci safhasında bulunan paketlerle ele geçirilen kokain miktarı 1 ton 300 kilograma çıktı.

    Ekipler, uyuşturucuyla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

    Zanlıların sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

    'En yüksek miktarlı kokain'

    Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nce yürütülen narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında Ekvador'dan yüklenerek Türkiye'ye getirilen ve muz taşıdığı beyan edilen şüpheli konteyner takibe alınmış, konteyneri taşıyan geminin Mersin Limanı'na yanaşmasının ardından Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü NARKOKİM ekipleri harekete geçmişti.

    Liberya bandıralı gemiden tahliyesinin hemen ardından X-ray taramasına sevk edilen şüpheli konteynerlerde muz kolilerine gizlenmiş 1 ton 150 kilogram kokain ele geçirilmişti.

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş da Twitter hesabından ülke tarihinin en yüksek miktarlı kokain yakalamasına imza atıldığını duyurmuştu.

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    Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildi
    Etiketler:
    Ekvador, Mehmet Muş, Ticaret Bakanlığı, Muz, Kokain, Uyuşturucu mafyası, Uyuşturucu, Mersin
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