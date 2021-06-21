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    AB Büyükelçisi Landrut'tan HDP İzmir İl Başkanlığı'na taziye ziyareti

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    AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikalaus Meyer-Landrut, Deniz Poyraz'ın öldürüldüğü HDP İzmir il binasına düzenlenen saldırının ardından taziye ziyaretinde bulundu. Landrut saldırıya ilişkin olarak "HDP binasına bu korkunç saldırıyı kınıyorum. Kurbana, kurbanın ailesine ve HDP liderlerine en içten taziyelerimi sunuyorum" dedi.

    Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, İzmir programında, Deniz Poyraz'ın öldürüldüğü silahlı saldırının yapıldığı HDP İzmir il binasını ziyaret de yer aldı.

    HDP İl Başkanlığı yetkilileri, Poyraz'ın saldırı anında kahvaltı yaptığını anlatarak, binada kurşun isabet etmesi sonucu oluşan hasarları Meyer-Landrut'a gösterdi. Meyer-Landrut, Poyraz'ın yaşamını yitirdiği masada yer alan anı defterini de doldurup, "Hayatını kaybeden kişinin ailesine başsağlığı dileyerek HDP yetkililerine taziyede bulunmak istiyorum. İzmir'de HDP binasına yapılan bu korkunç saldırıyı kınamak üzere burada bulunuyorum. Kurbana ve kurbanın ailesine saygılarımı sunmak istiyorum. Yerel HDP liderlerine en içten taziyelerimi sunuyorum" dedi.

    Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ESİAD) yetkilileriyle de bir araya gelen Meyer-Landrut, ildeki ekonomik aktörleri tanımanın çok önemli olduğunu söyleyerek, ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı'dan ekonomik faaliyetlerle ilgili bilgi aldı.

    Yapılan toplantıda Gümrük Birliği'nin önemine dikkat çeken Meyer-Landrut, hızlanan aşılamayla toplumların artık pandemiden çıkış sürecinde olduğunun altını çizerek, ekonomik kalkınmanın önem taşıdığını belirtti.

    © DHA / Hande Nayman
    AB Büyükelçisi Meyer-Landrut'tan HDP'ye ziyaret

    Meyer-Landrut, daha sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti. AB ve Büyükşehir Belediyesi arasındaki iş birliğine dikkat çeken Meyer-Landrut, İzmir'de iş camiasının aktif olduğunu söyleyerek, yakın zamanda açılacak Tarım Araştırma Merkezi'ne destek olacaklarını kaydetti. Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer ise İzmir'in tarihi misyonunu vurgulayarak, her zaman kalkınmanın öncülüğünü üstlendiğini dile getirdi. Meyer- Landrut daha sonra Vali Yavuz Selim Köşger'i ziyaret etti.

     

    Etiketler:
    Deniz Poyraz, Saldırı, İzmir, HDP, Nikalaus Meyer-Landrut
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