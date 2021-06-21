Eski eşini sokak ortasında silahla vurdu

İstanbul'un Avcılar ilçesinde Kader K. isimli kişi, sokakta arkadaşı ile birlikte yürüyen eski eşi Gönül Ayvacıoğlu'nu takip etti.

Öğlen saatlerinde meydana gelen olayda kadınların arkasından yavaşça yaklaşan saldırgan, eski eşini bacaklarından tabancayla vurdu.

Yaralanan kadın kaldırımda yere yığıldı. Gönül Ayvacıoğlu'nun yanındaki kadın saldırganı iterek yere düşürdü.

Eski eşini yaralayan adam yaya olarak kaçtı. Hastaneye kaldırılan genç kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Saldırgan ise polis ekipleri tarafından silahıyla birlikte yakalandı.

Daha önce de kezzapla saldırmak istemiş

Bu arada Kader K.'nin daha önce kezzaplı saldırı girişiminin çevredekiler tarafından engellendiği belirtildi.

Kader K.'nin saldırıyı gerçekleştirdiği caddede ise 3 gündür elinde çiçekle beklediği ifade edildi.

Olayı gören bir vatandaş, "Adam birkaç gündür burada çiçekçiyim diyerek dolaşıyordu. Kadınlar gelince bugün de silahla ateş edip kaçtı" dedi.