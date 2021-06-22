Mansur Yavaş'a suçlamalar yönelten Necmettin Kesgin'e istinaf mahkemesinden ikinci ret

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın beraat ettiği 'görevi kötüye kullanma' davasını istinafa götüren Necmettin Kesgin’in talebi ikinci kez reddedildi.

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri öncesinde Mansur Yavaş hakkındaki suçlamalarıyla gündeme gelen iş insanı Necmettin Kesgin'in, Yavaş hakkındaki 'görevi kötüye kullanma' iddiası ikinci kez götürüldüğü istinaf mahkemesince reddedildi.

T24'ün aktardığına göre, karar gereğince Mansur Yavaş’ın kendisine yönelik atılan tüm iddialardan beraat ettiği kesinleşti.

Mansur Yavaş hakkında suçlamalarda bulunan Necmettin Kesgin’in daha önce sahte senedi kendisinin düzenlediği ortaya çıkmıştı.

Kesgin 'resmi belgede sahtecilik'ten 4 yıl, şantajdan 1 yıl 3 ay ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal'den (yaptığı görüşmeleri izinsiz olarak görüntülü ve sesli olarak kayıt yaptığı) 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 6 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

Kesgin'in 'sahte ÖSYM belgesi düzenlemek suretiyle resmî evrakta sahtecilik' suçundan da 1 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunuyordu.