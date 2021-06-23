20 dolar çekmeye gitti, ABD'nin en zengin 615. kişisi olduğunu öğrendi

ABD’de banka hesabından 20 dolar çekmeye giden kadın, aniden ülkenin en zengin 615.kişi olduğu sürpriziyle karşılaştı. Nedeni henüz bilinmeyen banka 'hatası' nedeniyle hesabında 999 milyon 985 bin 855.94 dolar bulan kadın paradan kurtulmanın yollarını arıyor.

ABD'nin Florida eyaletinde, geçen hafta, Julia Yonkowski adlı kadın banka hesabından 20 dolar çekmek için bankaya gitti. Para çekmeden hesap bakiyesini kontrol etmeye karar veren kadın, bir sürprizle karşılaştı.

Hesabında tam olarak 999 milyon 985 bin 855.94 dolar olduğunu gören Yonkowski, hesabında bu paranın nereden geldiğini öğrenmek için Chase Bankası ile iletişime geçmeye çalıştı ancak aramalarına yanıt alamadı.

This woman hit the unintentional jackpot! https://t.co/0uge2ae88s — B102.9 (@wxxb) June 22, 2021

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'Dehşete kapıldım'

Yonkowski, konuya ilişkin WFL’ye yaptığı açıklamada, banka hesabında bu kadar büyük bir mablağın yatırıldığını gördüğünde 'dehşete düştüğünü' belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Aman tanrım, dehşete kapılmıştım. Birçok insanın piyango kazandığımı düşüneceğini biliyordum ama ben çok korkmuştum.”

Paranın kendisine ait olmadığından dolayı parayı alma niyetinde olmadığını, iade etmek istediğini belirten Yonkowski, “Paranın bir kısmını veya tamamını harcayan, daha sonra da parayı ödemek zorunda kalan insanlarla ilgili hikayeler okumuştum” dedi.

'Nedeni henüz belli değil'

Cumartesi gecesinden beri hesabına dokunmayan kadın, siber saldırı ihtimalinden de korktuğunu ifade ediyor.

Yonkowski'yı hem milyarder hem de ABD'nin en zengin 615. kişisini yapan banka 'arızasının' ne olduğu ise henüz belirlenmedi.