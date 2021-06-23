Kanuni Sultan Süleyman Portresi İstanbul'da: '540 yıl sonra böylesi bir tabloyu evine taşıdık'

İngiltere'de müzayede evi Sotheby's’de 438 bin 500 sterline satılan, ardından alıcısı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağışlanan Kanuni Sultan Süleyman portresi İstanbullularla buluşmaya hazırlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngiltere'de müzayede evi Sotheby's’de 438 bin 500 sterline satılan, ardından alıcısı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağışlanan Kanuni Sultan Süleyman portresinin sergi açılışında konuştu.

İmamoğlu tabloya ilişkin olarak, "540 yıl sonra böylesi bir tabloyu evine taşıdık" dedi.

Tablonun İstanbul'a gelmesinde emeği geçen bağışçıya teşekkürlerini ileten İmamoğlu, "Kanunî Sultan Süleyman portresi de ait olduğu topraklara döndü. Bu nadide eseri de özenle koruyacak, İstanbulluların ziyaret edeceği müzemizin koleksiyonuna dahil edeceğiz. Emeği geçen herkese ve bağışçımıza teşekkürler" ifadesini kullandı.

Kanunî Sultan Süleyman portresi de ait olduğu topraklara döndü. Bu nadide eseri de özenle koruyacak, İstanbulluların ziyaret edeceği müzemizin koleksiyonuna dahil edeceğiz. Emeği geçen herkese ve bağışçımıza teşekkürler. pic.twitter.com/N6AnT85gJN — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) June 23, 2021

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İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan detaylar şöyle: