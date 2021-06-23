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    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda

    Milli Savunma Bakanı Akar: Afganistan'a yeni asker göndermemiz söz konusu değil

    © Fotoğraf : Twitter/MSB
    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202106231044802952-milli-savunma-bakani-akar-afganistana-yeni-asker-gondermemiz-soz-konusu-degil/

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Afganistan'a yeni asker göndermemiz söz konusu değil. Orda zaten mevcudiyetimiz var" dedi.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan’daki Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nda Türkiye’nin rolüne ilişkin açıklama yaptı.

    Bakan Akar, Kabil Havalimanı'nın işler tutulmasına yönelik faaliyetleri ele almak üzere yarın ABD'den bir teknik heyetin Türkiye’ye geleceğini belirterek şunları söyledi:

    "Oradaki mevcudiyetimizi devam ettirmek veya ettirmemek konusunda çalışmalarımızı, temaslarımızı sürdürüyoruz. Her şey Afgan halkının, Afgan kardeşlerimizin güvenliği ve refahı için buna gayret gösteriyoruz."

    Akar, Meclise gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Rusya’nın, Karadeniz'de İngiliz destroyeri HMS Defender'a uyarı ateşi açmasına ilişkin soru üzerine Akar, yapılan açıklamaları takip ettiklerini belirtti. Farklı açıklamaların olduğuna işaret eden Akar, "Bu işin gerçeği nedir, ne değildir bu konuda arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki saatlerde bu konu daha net hale gelecektir. Takip ediyoruz" yanıtını verdi.

    Afganistan’daki Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işler tutulmasına yönelik faaliyetleri ele almak üzere ABD'den bir heyetin Türkiye’ye geleceğiyle ilgili bilgilerin sorulması üzerine Akar, "Afganistan ile bizim yüzyıllara dayalı tarihi, kültürel ilişkilerimiz var. Afgan halkı bizim kardeşimiz. Bizim kardeşlerimizin orada rahatı, huzuru, güvenliği için geçtiğimiz 20 yıl içinde diğer ülkelerle birlikte elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik. Özellikle son 6 yılda da Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesi, teknik destek sağlanması konusunda elimizden gelen gayreti gösterdik" diye konuştu.

    Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın birçok alandaki önemine vurgu yapan Akar, şunları söyledi:

    • "Bu noktanın çalışıyor olması Afgan kardeşlerimizin lehine olacaktır. Bu manada çeşitli ülkeler de çalışmalarını sürdürüyorlar. Biz de şu anda dahi orada işletmeyi yapan bir ülke olarak biz de çeşitli ülkelerle temaslarımızı sürdürüyoruz. Şu anda temaslarımız var. Bu çerçevede yarın da ABD'lilerle bir görüşmemiz olacak. Onlar buraya bir heyet gönderdiler. Bununla yapmaya çalıştığımız husus; Oradaki Afgan kardeşlerimizin güvenliğine ve refahına katkı sağlayabilecek şekilde neler yapabiliriz, bunun arayışı içindeyiz. Buna çalışıyoruz.
    • Şu anda orada bizim mevcudiyetimiz zaten var. Şu anda herhangi bir şekilde bizim asker göndermek gibi bir durumumuz söz konusu değil. Diğer ülkelerle temasımızı sürdürüyoruz, onlarla beraber bir arayış içindeyiz. Önümüzdeki dönemde bu çalışmalar tamamlandığında nihai olarak gerekli tedbirler alınacak, bir plan haline dönüşecek. Bizim için esas olan, Afganistan için Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı önemli. 6 yıldan beri havalimanındayız. Oradaki mevcudiyetimizi devam ettirmek veya ettirmemek konusunda çalışmalarımızı, temaslarımızı sürdürüyoruz. Her şey Afgan halkının, Afgan kardeşlerimizin güvenliği ve refahı için buna gayret gösteriyoruz."

    Meclise gelen MKE'nin anonim şirket olmasını düzenleyen kanun teklifine yönelik eleştiriler hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan Akar, şunları kaydetti:

    "İçinde bulunduğumuz dönemde yerli ve milli savunma sanayinin gelişmesiyle ilgili yapılan çalışmaları görmek lazım. Bu konuda gurur verici oranlara ulaşıldı, kamuda, özel sektörde yoğun bir şekilde çalışmalar sürüyor. Bu çalışmalar içinde MKEK'nin çok özel ve önemli bir yeri var. MKEK, yıllarca memleketimize hizmet etmiş, bizim gözbebeğimiz son derece önem verdiğimiz bir kurumumuz. Çalışmalar sürerken, uzmanların da söylediği gibi, mevcut yapısıyla, hantal yapısıyla gerekli gelişmeleri sağlaması, ilerlemeyi sağlaması, ileri teknolojiyi kullanması pek mümkün değil. Bizim burada yapmaya çalıştığımız konu, MKEK'in modern bir yapıya kavuşması, bu hantal yapıdan kurtulması, rekabet gücünün gelişmesi, etkin ve esnek bir yapıyla ülkemize, milletimize daha iyi bir şekilde hizmet etmesine gayret gösteriyoruz. Kısaca söylemek gerekirse, özelleştirme yok, orada çalışan kardeşlerimizin, evlatlarımızın özlük haklarının geriye gitmesi söz konusu değil."

    Akar, bu konudaki çalışmaların kurallar dahilinde, herhangi bir kısıtlama olmadan şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü de aktardı.

    Etiketler:
    Asker, Havalimanı, Afganistan, Hulusi Akar
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