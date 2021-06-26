Etek boyu ölçen hakime hapis cezası

İstanbul'da duruşma sırasında avukatın eteğinin kısa olduğunu iddia ederek boyunun ölçülmesini isteyen ve aynı gün içerisinde başka bir erkek avukata açıkça hakaret eden hakim Mehmet Yoylu'ya 2 yıl 3 ay 6 gün hapis cezası verildi.

Sabah'tan Mevlüt Hasgül'ün haberine göre, Yargıtay 4. Ceza Dairesi ilk derece mahkemesi sıfatıyla, duruşma sırasında avukat Tuğçe Çetin'in etek boyunun olması gerekenden kısa olduğunu iddia ederek tutanak tutup, etek boyunun fotoğrafının çekilmesini isteyen hakim Mehmet Yoylu hakkında kararını verdi.

İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesinde görevli Hakim Mehmet Yoylu, 2019 yılında katıldığı bir duruşma sırasında avukat Tuğçe Çetin'in etek boyunun olması gerekenden 15 santimetre daha kısa olduğunu öne sürerek tutanak tutmuş ve fotoğrafının çekilmesini istemişti. Yoylu'nun Tuğçe Çetin'in eteğinin boyunun ölçülmesini istediği esnada ise duruşmaya tişört ve top sakallı olarak katıldığı görüntüleri ortaya çıkmıştı. Aynı gün içerisinde başka bir duruşmada da erkek bir avukatla girdiği ikili diyalogda açıkça hakarette bulunan Yoylu, yaşanan olaylar sonrasında Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından görevden uzaklaştırılmış ve 5 ay sonra yeniden göreve iade edilmişti.

Yoylu hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, "görevi kötüye kullanma" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarından 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası verilmesi istenmişti. Dava, Yoylu'nun birinci sınıf Hakim olması dolayısıyla Yargıtay 4. Ceza Dairesi tarafından ilk derece mahkemesi sıfatıyla görüldü.

Rencide edici boyutta 'hakaret' sayıldı

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, avukat Tuğçe Çetin'in etek boyunun ölçülmesini rencide edici ve aşağılayıcı boyutta hakaret olarak değerlendirerek, Yoylu'nun 1 yıl 1 ay 18 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Daire ayrıca, Yoylu'nun aynı gün içerisinde başka bir avukata açıkça hakaret etmesini de değerlendirerek, Yoylu'ya "hakaret" suçundan 1 yıl 1 ay 18 gün hapis cezası verdi. Eylemleri bir bütün olarak "hakaret" kabul eden daire, Yoylu'ya toplamda 2 yıl 3 ay 6 gün hapis cezası verilmesine hükmetti.

HSK soruşturma yapacak

Daire tarafından hükmün açıklanması geriye bırakılırken, Yoylu'nun 5 yıl içerisinde herhangi bir suçtan kaydının oluşması durumunda aldığı cezalar tekrardan ele alınacak. Yoylu, 5 yıl içerisinde herhangi bir suç işlemezse cezaları düşecek. Yoylu'nun, karara itiraz hakkı bulunurken Yargıtay kararın bir örneğini de hakkında soruşturma yapan Hakimler ve Savcılar Kurulu'na gönderecek. Hakimler ve Savcılar Kurulu, yaptığı inceleme ve soruşturma sonrasında Mehmet Yoylu hakkında son kararı verecek.