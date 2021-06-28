İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden Bülent Kılıç açıklaması: Basın mensubu olduğu emniyette öğrenildi

İstanbul Taksim'de 19. Onur Yürüyüşü'nü takip ederken polisin boğazına bastırarak ve ters kelepçeyle gözaltına aldığı Agence France Press (AFP) muhabiri Bülent Kılıç'la ilgili İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

'Kılıç'ın gazeteci olduğunun emniyetteki işlemlerin esnasında öğrenildiği' bildirilen açıklamada, "Yasadışı gösterinin engellenmesi esnasında mukavemet gösteren grupla birlikte yakalananlar arasında maalesef Basın mensubu Bülent KILIÇ’ın da bulunduğu tespit edilmiştir. Adı geçen basın mensubu; Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlem yapıldığı sırada, kendisinin basın mensubu olarak görevli olduğu ve ilgili personellerden şikâyetçi olduğunu beyan etmesi üzerine ifadesi alınarak serbest bırakılmıştır" ifadesi kullanıldı.

Emniyetten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: