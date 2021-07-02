Saadet Partisi'nden Madımak videosu: Karamollaoğlu'nun saldırganlara seslendiği anlar yer aldı

Saadet Partisi'nin, Sivas'ta 2 Temmuz 1993’te 33 aydın ile 2 otel görevlisinin Madımak Oteli’nde yakılarak öldürülmesine ilişkin olarak paylaştığı videoda, o dönem Sivas Belediye Başkanı olan Temel Karamollaoğlu'nun kalabalığın dağılmasına yönelik seslendiği anlar da yer aldı.

Saadet Partisi, Sivas'ta Madımak Otel'de yaşanan katliamın yıldönümünde Temel Karamollaoğlu'nun saldırganlara seslendiği görüntülerin olduğu bir video paylaştı.

Görüntülerde olayın yaşandığı dönem Sivas Belediye Başkanı olan Temel Karamollaoğlu'nun Madımak Oteli'nin etrafında toplanan saldırganlara, "Şimdi sizden abiniz olarak, belediye başkanınız olarak rica ediyorum. Bana karşı en ufak saygı, sevgi duyan kardeşlerimden rica ediyorum. Lütfen şu noktadan itibaren sukünetle dağılalım" dediği anlar yer aldı.



Saadet Partisi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Bugün hepimizin ortak acısı #Madımak’ta yaşanan vahşetin 28. yıl dönümü! Böylesine acı hadiselerin bir daha yaşanmaması için; kardeşlik, birlik, beraberlik, anlayış, saygı ve tahammülün hakim olduğu bir Türkiye temenni ediyoruz.

Bugün hepimizin ortak acısı #Madımak’ta yaşanan vahşetin 28. yıl dönümü!



Böylesine acı hadiselerin bir daha yaşanmaması için; kardeşlik, birlik, beraberlik, anlayış, saygı ve tahammülün hakim olduğu bir Türkiye temenni ediyoruz. pic.twitter.com/WqPRgEr8Jg — Saadet Partisi (@SaadetPartisi) July 2, 2021

​Sivas Madımak Oteli’nde 2 Temmuz 1993’te gerçekleştirilen ve aralarında aydınlarla sanatçıların da bulunduğu 33 kişi hayatını kaybetmişti.