Van'da göçmen kaçakçılarına 897'şer yıl hapis talebi

Van'da 14 kişilik minibüse 73 kişi bindirdikleri ve havasızlıktan 2'sinin ölümüne neden oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 8 şüpheli hakkında 897'şer yıla kadar hapis cezası istendi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, geçen yıl göçmenlerin Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirilmelerini sağladıkları gerekçesiyle haklarında iddianame düzenlenen 8 şüphelinin yargılanmasına 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Minibüse kapasitesinin üzerinde yolcu bindirerek 2 kişinin havasızlıktan ölmelerine neden oldukları, tedbirsiz davrandıkları iddia edilen sanıkların, 'göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapmak' ve 'taksirle ölüme neden olmak' suçlarından 897'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Jandarma ekiplerince 04 Ekim 2020'de Köşebaşı Mahallesi'nde durdurulan minibüste yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen Pakistan, Afganistan ve Irak uyruklu 73 göçmenin yakalandığı belirtilen iddianamede, minibüsün içinde havasızlıktan dolayı 2 Pakistan uyruklunun hayatını kaybettiği aktarıldı.

Aralarında eski HDP Özalp Belediye Meclis Üyesi H.Ü'nün de bulunduğu 3 şüphelinin göçmenlerin bulunduğu minibüse gözcülük yaptığı ifade edilen iddianamede, hayatını kaybeden 2 göçmenle ilgili İstanbul 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun hazırladığı rapor da yer aldı.

Raporda, minibüste ölen 2 düzensiz göçmenin 'havasız kalma sonucu' yaşamını yitirdiğinin kesin olarak saptandığı aktarıldı.

Afganistan uyruklu bir göçmenin şüphelilerden ikisini teşhis ettiğine kaydedilen iddianamede, İl Jandarma Komutanlığı'nın HTS raporuna göre şüphelilerin olay gecesi iştirak içinde hareket ettikleri belirtildi.

Düzensiz göçmenlerin taşındığı aracı kullanan şüpheli S.B. ile araca gözcülük yapan Ş.H, Ç.Ö, H.Ü'nün aynı gün yakalandığı ifade edilen iddianamede, diğer şüpheliler N.Ö, S.Ö, Y.K. ve Z.K'nin de göçmen kaçakçılığı suçuna iştirak ettiği, yol güvenliğini sağladıkları bilgisine yer verildi.

'Onur kırıcı muameleye maruz kalmışlar'

HTS kayıtlarından da şüphelilerin olay günü birbirleriyle iletişim halinde olduğuna işaret edilen iddianamede, şu değerlendirmelerde bulunuldu: