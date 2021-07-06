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    Hande Fırat

    Hande Fırat: Türkiye, Taliban dahil tüm taraflarla temasta

    © AFP 2021 / STR
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    Sputnik Türkiye
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    Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, Türkiye'nin Afganistan'da Taliban dahil olmak üzere tüm taraflarla temasta olduğunu belirterek, "Türkiye’nin kalmasına karşı olan Taliban nasıl ikna edilecek? İkna edilse bile işler kötüleşirse Türkiye ne yapacak?" dedi.

    Hürriyet yazarı Hande Fıratkırmızı alarm ve bilek güreşi başlıklı yazısında, ABD'nin geri çekilmesiyle Afganistan'da 'güç boşluğu' çıkacağını söyledi.

    ABD'nin çekilme açıklamasından sonra Taliban'ın ilerleyişinde ivme olduğunu aktaran Fırat, "Afganistan’ın ulusal hükümetinin 11 Eylül’e kadar ayakta kalıp kalamayacağı veya ne zamana kadar kalabileceği merak ediliyor" diye yazdı.

    Fırat, "ABD’nin çekilmesiyle güç boşluğunu doldurmak için sahada kimler yarışacak? Rusya, Çin ve İran ile Türkiye’nin ilişkileri Afganistan bağlamında nasıl etkilenecek?" ifadesini kullandı. Türkiye'nin Taliban dahil tüm taraflar ile temasta olduğunun altını çizen Fırat, "Türkiye doğu sınırlarına yığılacak yeni bir göçmen akınına Afganistan’da mı çözüm bulmalı? Yoksa alarm zilleri çalan topraklardan uzak mı durmalı?" diye sordu.

    Fırat'ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

    Uyarı bu kez Afganistan’dan çekilen ya da bir anlamda adeta arkasına bakmadan kaçan ABD askerlerinin komutanından geldi.

    Amerikan güçlerinin komutanı Orgeneral Scott Miller, “Şu anda güvenlik durumu iyi değil. Şu anki haliyle devam ederse, içsavaş kesinlikle gerçekleşebilecek bir ihtimal. Bu, dünyayı kaygılandırmalı” dedi.

    Dünyanın bir kısmı, bir süredir, bir iç savaş olasılığı nedeniyle zaten endişeli. Ancak bu ihtimalin Afganistan’dan ayrılırken, Amerikalı bir komutan tarafından dile getirilmesi, endişeyi daha da artırdı. Üstelik başta Amerikalılar olmak üzere NATO Afganistan’ı terk ederken, Taliban’ın ilerleyişi sürüyor. ABD Başkanı Joe Biden 3 bin 500 Amerikan askerinin 11 Eylül’e kadar ülkeyi terk etmesi talimatı verdiğinden beri sahada bir anlamda Taliban, NATO’yu tasfiye ediyor. Kabil’e her gün biraz daha yaklaşıyor. Bölge ülkeleri ve dünya gelişmeleri dikkatle izliyor. İzliyor, çünkü iç savaş olasılığından teröre, yeni ve büyük bir göç dalgasına kadar küresel anlamda bir dizi sorun yaşanabilir. Türkiye açısından ise durum daha da karmaşık bir boyuta ulaşabilir. Küresel anlamda ve Türkiye açısından olasılıkları detaylandıracak olursak:

    - Biden’ın Afganistan’dan askerleri çekme kararında, Katar’da Taliban ve Afgan hükümeti arasında yapılan barış görüşmelerinin başarılı olma ihtimalinin düşük olmasının, bu durumda ABD kuvvetlerinin saldırıya uğrama ihtimalinin kuvvetli olmasının, istihbaratçılar tarafından kendisine El Kaide’nin yeniden yapılanmasının en az iki yıl alacağı bilgisinin verilmesinin etkili olduğu belirtiliyor.

    - Karardan bu yana Taliban’ın ilerleyişi ivme kazandı. Afganistan’ın ulusal hükümetinin 11 Eylül’e kadar ayakta kalıp kalamayacağı veya ne zamana kadar kalabileceği merak ediliyor.

    - Halihazırda bir iç savaş görüntüsü var. Bunun artmasından ve Afganistan’ın uluslararası terör için elverişli bir coğrafyaya dönmesinden ise endişe ediliyor.

    - Afganistan’daki bir iç savaş, büyük bir göç dalgasına yol açabilir. Bu durum sadece sınırı olan ülkeler için değil, Türkiye ve Avrupa açısından da büyük sorun.

    - ABD’nin çekilmesiyle güç boşluğunu doldurmak için sahada kimler yarışacak? Rusya, Çin ve İran ile Türkiye’nin ilişkileri Afganistan bağlamında nasıl etkilenecek?

    - Türkiye’nin Taliban dahil tüm taraflarla temasta olduğu biliniyor. Türkiye’nin kalmasına karşı olan Taliban nasıl ikna edilecek? İkna edilse bile işler kötüleşirse Türkiye ne yapacak?

    - Türkiye doğu sınırlarına yığılacak yeni bir göçmen akınına Afganistan’da mı çözüm bulmalı? Yoksa alarm zilleri çalan topraklardan uzak mı durmalı?

    Etiketler:
    Afganistan, Türkiye, Taliban, Hande Fırat
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