Baykal'ın avukatından Peker'in iddialarına yanıt: Yapılan tüm saldırılar Baykal'ın siyasi çizgisini yok etmeyi amaçlıyor

CHP'nin eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Sedat Peker'in kendisine ilişkin iddialarına, avukatı Muzaffer Yılmaz aracılığıyla yanıt verdi.

Baykal, halen Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politika Kurulu üyeliği ve AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Korkmaz Karaca'nın hiçbir zaman kendisinin danışmanı olmadığını belirtti. Baykal, Karaca'nın CHP Parti Meclisi'ne girmesinin de kendisinin genel başkanlıktan ayrıldıktan sonraki dönemde gerçekleştiğini söyledi.

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre; Sedat Peker'in iddiasına göndermede bulunan Baykal, Korkmaz Karaca'nın 'Antalya'da veya başka bir yerde hiçbir bayanı, kendisi ile bir araya getirip tanıştırmadığını da' belirtti.

Açıklamanın tam metni şöyle:

"Müvekkil Deniz Baykal'a ilişkin kamuoyunda 'Kaset-Kumpas Davası' olarak bilinen Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı görevlilerinden oluşan 171 Sanıklı davanın görüleceği ve Süleyman Özışık'ın da dinlenmesine karar verilen duruşma öncesi Sayın Deniz Baykal'la ilgili Korkmaz Karaca üzerinden birtakım sosyal medya paylaşımlarında bulunulmuştur. Müvekkil Sayın Deniz Baykal ile yapılan görüşmede; "Korkmaz Karaca'nın hiçbir zaman kendisinin danışmanlığını yapmadığını; Korkmaz Karaca'nın Antalya'da veya başka bir yerde hiçbir bayanı, kendisi ile bir araya getirip tanıştırmadığını, böyle bir olayın söz konusu olmadığını; Korkmaz Karaca'nın, kendisinin genel başkanlıktan ayrıldıktan sonra ilk Kurultay'da Parti Meclisine girdiğini” ifade etmiştir. Sayın Deniz Baykal, uzun süre CHP Genel Başkanı olarak bu ülkeye hizmet etmiş, demokrasiye ve cumhuriyetin değerlerine inanmış, Atatürkçü ve üniter yapının vazgeçilmez bir savunucusudur. Bu aşamada, Deniz Baykal'a yapılan tüm saldırılar, Deniz Baykal'ın siyasi düşünce ve çizgisine yapılan ve bu düşünceyi yok etmeyi amaçlayan saldırılardan başka bir şey değildir. Bu saldırıları gerçekten anlamak isteyenler var ise, 11 yıldır yargılaması devam etmekte olan Kaset-Kumpas Davasını incelemelerini tavsiye ederiz."