Türk Dışişleri'nden Rusya'da düşen yolcu uçağı için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu’nun Kamçatka Bölgesinde yer alan Petropavlovsk-Kamchatsky şehrinden Palana’ya seyretmekte olan bir yolcu uçağının bugün (6 Temmuz) düştüğü ve uçakta bulunan 22 yolcu ve 6 mürettebatın hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Dost Rusya Federasyonu halkının kederini paylaşıyor, bu elim kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rusya Federasyonu Hükümetine başsağlığı diliyoruz" denildi.

​Rusya’nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası’nda yer alan Petropavlovsk-Kamçatskiy kentinden havalanan yolcu uçağı ile irtibat kalkışından 10 dakika sonra kesilmişti.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı Rosaviatsiya, An-26 tipi yolcu uçağının enkazının yerinin belirlendiğini açıklamış, uçaktaki 28 kişiden hayatta kalanın olmadığını bildirmişti.