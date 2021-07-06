Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Türkiye uçan arabalarda da dünya liderliğine oynayacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin insansız hava aracı yapımında 'dünyanın dilinde' olduğunu hatırlatarak, "Türkiye kendine inanmış, ufku samanyolu galaksisi kadar geniş, çalışkan gençleriyle uçan arabalarda da dünya liderliğine oynayacak" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda düzenlenen imza töreninde konuşan Bakan Varank, Türkiye'de son dönemde milyar doların üzerinde değerlemeye sahip şirketlerin ortaya çıktığını belirterek, "spor alanında da gençlik alanında da verdiğimiz desteklerle yeni 'Turcorn'ları yakında görebileceğimizi düşünüyorum. Bu kapsamda çalışan firmaları güçlendirmek ve motive etmek amacıyla da spor teknolojileri başlığı altında her yıl seçilecek 5 girişimciye 1 milyon liralık ödül vereceğiz" dedi.

'Türkiye uçan arabalar da dünya liderliğine oynayacak'

Bakan Varank, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile gerçekleştirecekleri organizasyonu tekrar gündeme getirmek istediğini dile getirerek, "Her sene Türkiye'nin en büyük teleskobunun yer aldığı 2050 rakımlı Antalya Saklıkent'te bir Gökyüzü Gözlem Şenliği düzenliyoruz. Geçtiğimiz yıl pandemiden dolayı gerçekleştiremediğimiz bu şenliğimizi bu sene ilk defa uluslararası bir statüye de getirmiş olacağız. 12-15 Ağustos tarihleri arasında düzenleyeceğimiz 'Uluslararası Gökyüzü Gözlem Şenliği' ile gençlerimizi gökyüzünün büyüleyici ve ilham verici sırlarıyla tanıştıracağız" diye konuştu.

Bakan Varank sözlerini şöyle sürdürdü: