Beşiktaş'ta Rus turistlere saldırmıştı: İstenen ceza belli oldu

Beşiktaş'ta üç Rus turiste bıçakla saldıran kâğıt toplayıcısı Hasan Hüseyin Yurtseven'in 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 45 yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Hasan Hüseyin Yurtseven koronavirüs temaslı olduğu gerekçesiyle getirilmedi.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanığın şikayetçilerin arkasından gelerek bilinmeyen bir nedenle bıçakla yaraladığı, bıçağı birden fazla salladığı ve saldırıyı yoğun bir şekilde devam ettirdiği belirtti. Sanık Yurtseven’in 3 kişiye karşı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan toplam 27 yıldan 45 yıla kadar hapsi talep edildi.

Avukatı, akıl sağlığı yönünden araştırma yapılmasını talep etti

Sanık avukatı Muhammet Esat Karabiber, mütalaayı kabul etmediklerini belirterek "Müvekkilim haksız tahrik altında söz konusu eylemi gerçekleştirmiştir. İkrar içeren beyanları olsa da tek başına yeterli delil olarak kabul edilemez. Şikayetçilerin kan örnekleri incelenmemiştir. Kamera görüntülerindeki kişi ile müvekkilin aynı olup olmadığı araştırılmamıştır" dedi.

Müvekkili yönünden akıl sağlığı nedeniyle ceza verilmemesi yönünde araştırma yapılması gerektiğini savunan avukat Karabiber, "Kasten öldürmeye teşebbüsten değil de yaralama suçundan değerlendirme yapılabilir. Aksi takdirde lehe hükümlerin uygulanmasını, beraat ve tahliye kararı verilmesini talep ederim" diye konuştu.

Ön rapor alınmasına karar verildi

Mahkeme heyeti, sanığın Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğüne sevk edilerek akıl sağlığının yerinde olup olmadığı hususunda gözlem altına alınmasını gerektirir bir neden olup olmadığı yönünde ön rapor alınmasına karar verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilen duruşma ertelendi.