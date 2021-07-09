Lavrov: Çatışmalar Afganistan topraklarında sürdüğü sürece Rusya bunlara müdahale etmeyecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afgan hükümet güçleri ile Taliban arasındaki çatışmalar Afganistan topraklarında sürdüğü sürece Moskova'nın bu çatışmalara müdahale etmeyeceğini söyledi.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile görüşen Lavrov, ortak basın toplantısında Afganistan'daki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Taliban'ın Afganistan'ın İran ve Tacikistan sınırındaki kontrol noktalarını ele geçirmesine değinen Lavrov, "Bunlar Afganistan topraklarında yaşandığı sürece, tüm Afganların sözlü destek verdikleri siyasi sürecin en kısa sürede başlaması yönündeki ısrarlı çağrılarımızı tekrarlamaktan başka bir önlem almayacağız" dedi.

Lavrov, Afganistan'da yaşanan çatışmaların Rusya'nın müttefiklerinin topraklarına sıçrama olasılığından endişe ettiklerini vurguladı.

'ABD ile Taliban arasındaki anlaşmalar uygulanmalı'

Bu arada Lavrov, ABD ile Taliban arasındaki anlaşmaların yerine getirilmesi gerektiğini belirtti.

Lavrov, "ABD'nin arabuluculuğunda durumu normalleştirme, siyasi süreci başlatma, geçiş dönemi üzerinde anlaşmaya varma ve Afganistan'ın varlığını nasıl sürdüreceğine dair nihai parametreler üzerinde adımlar atıldı. Moskova, bu anlaşmaların yerine getirilmesinden yana" ifadelerini kullandı.

Taliban'ın Katar'daki siyasi kanadından bir heyet, Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunuyor. Heyetin sözcüsü Zabihullah Mujahid, gün içinde Moskova'da bir basın toplantısı düzenledi ve Taliban güçlerinin şu an Afganistan’ın yüzde 85’ini kontrol etmekte olduğunu söyledi.

Mujahid, Taliban'ın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) üyesi ülkelerin topraklarına yönelik tehdit oluşturmayacağını vurguladı.

Sözcü ayrıca, Kabil’deki hükümet ile olası bir ateşkes için görüşme yürütmekte olduklarını ve Doha’daki bu görüşmelerin başarılı olması hâlinde Taliban’ın saldırılarını durduracağını kaydetti.