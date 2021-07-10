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    Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın eski eşi: Tek suçum onun eşi olmak

    © İHA / ALİ KAMUR - UĞUR USLUBAŞ
    Türkiye
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    Kamuoyunda 'Tosuncuk' olarak bilinen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi Sıla Soysal, hakkında ortaya atılan iddialara isyan etti.

     

    Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın gündemdeki yerini koruyor. Aydın, Türkiye’ye getirilmesi ve tutuklanarak, cezaevindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tek kişilik karantina koğuşuna gönderildi. Aydın ve hakkında açılan davalarla ilgili haberlerin ardı arkası kesilmezken, Bursa 3’üncü aile mahkemesine dava açıp kendisinden boşanan eski eşi Sıla Soysal da hakkında ortaya atılan iddialara avukatı vasıtasıyla isyan etti.

    Avukatı Kemalcan Hotamış aracılığıyla kamuoyuna seslenen genç kadın, tek suçunun Mehmet Aydın’ın eşi olmak olduğunu belirtip yaşadıklarının kader olduğunu ve Türk adaletine olan inancını hiçbir zaman kaybetmediğini söyledi.

    Genç müvekkili adına yazılı açıklama yayınlayan Bursa Barosuna kayıtlı Avukat Kemalcan Hotamış, müvekkili Sıla Soysal hakkında 2017 yılından bu yana çeşitli aralıklarla gündeme getirilen bir takım gerçeklikten uzak iddiaların son zamanda katlanılmayacak bir hal aldığını, bu iddiaların müvekkilinin ağzından söylenmiş gibi servis edildiğini, kamuoyunu yanıltan iddiaları açıklığa kavuşturmak için açıklamaya yapmaya mecbur kaldıklarını belirtti.

    'Sıla Soysal hiçbir zaman kaçmamış, kaçmayı da düşünmemiştir'

    Hotamış, "İlk olarak müvekkili Sıla Soysal’ın eski eşi Mehmet Aydın’ın Ocak 2018’de kendisine boşanma davası açtığı iddia edildiğini belirtip, "Sonrasında tamamen tezat teşkil edecek şekilde Mehmet Aydın hakkında yakalama olduğu dönemde müvekkilim eski eşinin yanına gitmiş gibi müvekkilimin eski balayı fotoğrafları servis edilmiştir. İlerleyen süreçte basında müvekkilim hakkında ‘tahliye olduktan sonra kaçtı’ şeklinde başlıklar atılmıştır. Oysa o dönem hakkında yurtdışına çıkış yasağı uygulanan müvekkilim kaçamayacağı gibi ne o süreçte ne de bu tedbir kaldırıldıktan sonra kaçmamış, kaçmayı da hiçbir zaman düşünmemiştir" dedi.

    'Üzerine kayıtlı araç ve taşınmaz olmadığı gibi kredi kartı da bulunmuyor'

    Müvekkili hakkında birçok yalan haberin belirli periyotlarla servis edilerek kamuoyunun meşgul edildiğine dikkat çeken Av. Kemalcan Hotamış, "Müvekkilimin hesabına eski eşi Mehmet Aydın tarafından milyon dolarlar gönderildiği, araçlar alındığı, limitsiz kredi kartları kullandığı, Çiftlik Bank’tan para çektiği gibi iddialarda bulunmuştur. Müvekkilim adına tescilli herhangi bir araç veyahut taşınmaz bulunmadığı gibi kullanımı mümkün herhangi bir kredi kartı da bulunmamaktadır. Müvekkilim Çiftlik Bank’tan hiçbir zaman para çekmediği gibi Çiftlik Bank yargılamasına ilişkin dosyada Sermaye Piyasası Kurulu ve Mali Suçları Araştırma Kurulu raporları ile gerekli incelemeler yapılmış, oluşumda yer alan şirketlere ilişkin banka hesap hareketleri incelenmiş, iddiaların aksine müvekkilin haksız menfaatinin bulunmadığı söz konusu raporlar ile belgelenmiştir" ifadelerini kullandı. 

    'Kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiş ve karar kesinleşmiştir'

    Müvekkili Sıla Soysal’ın Çiftlik Bank oluşumunda yer alan şirketlerden hiçbirinde yönetici, yetkili, ortak vb. hiçbir sıfatla yer almadığına da vurgu yapan Hotamış, şunları söyledi: 

    "Dosya kapsamında dinlenen diğer sanıkların beyanları müvekkili sadece Mehmet Aydın’ı eşi olması sebebiyle tanıdıklarına ilişkindir. Nitekim yapılan soruşturma sonucunda müvekkilim hakkında üzerine atılı dolandırıcılık suçundan kamu davası açılmamış, kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiş ve karar kesinleşmiştir. Bilgi kirliliği mahiyetindeki iddialardan tek gerçek olan müvekkilimin eski eşi Mehmet Aydın ile boşandığıdır. Müvekkilim tarafından açılan davada tarafların boşanmalarına karar verilmiştir. Ancak halen daha yargılama süreci sona ermediğinden bu konuda daha fazla açıklama yapılması müvekkile zarar verecektir" 

    'Sıla Soysal’ın adalete ve atılı suçlamalardan kurtulacağına dair inancı tam'

    Müvekkili Sıla Soysal’ın yaşanan süreçte tutuklanıp, yıprandığını, yeteri kadar mağdur olduğunu belirten Hotamış, "Diğer sanıklar firari olduğu için tek muhatap Sıla bilinmiş, defalarca tehdit almış, psikolojik tedavi görmüş, uzunca bir süre evden dahi çıkamamıştır. Sadece Mehmet Aydın’ın eşi olması sebebiyle bunca şeyi yaşamış ve yaşamaya devam etmektedir. Tüm bunları kader olarak kabullenmiş ve adalete olan inancını hiçbir zaman kaybetmemiştir. Müvekkilimin adalete ve atılı suçlamalardan kurtulacağına dair inancı tam olmakla birlikte yapılacak her yalan ve yanlış haberin ağır bir süreç yaşayan müvekkilimi zor durumda bırakacağını takdirlerinize sunuyor, kalemlerinizin vicdanlarınız ölçüsünde hareket etmesini temenni ediyoruz. Son olarak, bundan sonraki süreçte müvekkil hakkında asılsız itham ve iddialarda bulunan, müvekkile ait kişisel belge ve fotoğrafları paylaşan kişi veya kişiler hakkında yasal yollara başvurulacağını ihtar ediyoruz" diye konuştu.

    Etiketler:
    Mehmet Aydın, Çiftlik Bank
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