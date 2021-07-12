Akşener'den Kılıçdaroğlu açıklaması: Cumhurbaşkanlığı adaylığına dair böyle bir tutumunun olmasını saygıyla karşılarım

Esnaf ziyaretlerine devam ettiği Tunceli’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Millet İttifakı ortağı CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için, "Sayın Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusu elbette hakkıdır, elbette saygı duyulması gereken bir durum. Ben CHP’nin Genel Başkanı’nın Cumhurbaşkanlığı adaylığına dair böyle bir tutumunun olmasını saygıyla karşılarım. Burada bir başka partinin genel başkanı olarak söz söyleme hakkını kendimde bulmam. Dolayısıyla o konuda bir yorum yapmamız son derece ayıp olur" dedi.

"Ben kendimle ilgili konuşabilirim" diyen Akşener şöyle devam etti: