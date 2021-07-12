Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan’ın bu tavrı ülkemize yönelik tahammülsüzlüğünü göstermektedir

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Yunanistan’ın ülkemizin önde gelen takımlarından birini bu tür bir tavırla karşılaması, spor alanında dahi ülkemize yönelik tahammülsüzlüğünü göstermektedir" dedi.