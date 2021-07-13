Kayıt
13:44 13 Temmuz 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Fatih Altaylı: Mesele millidir, ulusaldır, Galatasaray’ın değil, Türkiye’nin onurudur mesele

    © Flickr
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 710
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/17/1044094610_0:-1:1201:675_1200x675_80_0_0_c5468c04e96fbf5375dc2aaaece93d71.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202107131044953998-fatih-altayli-mesele-millidir-mesele-ulusaldir-galatasarayin-degil-turkiyenin-onurudur-mesele/

    Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Galatasaray kafilesinin Yunanistan'ın başkenti Atina'dan geri döndürülmesine ilişkin olarak, "Mesele millidir. Mesele ulusaldır. Galatasaray’ın değil, Türkiye’nin onurudur mesele." görüşünü dile getirdi.

    Fatih Altaylı, 'Hani bu ülkenin onuru?' başlıklı yazısında, Galatasaray kafilesinin Atina Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı'ndan PCR testlerinin kabul edilmemesi gerekçesiyle geri döndürülmesini köşesini taşıdı.

    "Galatasaray futbol takımı, ülkenin en büyük takımı Olimpiakos ile maç yapmak üzere gittiği Atina’da havalimanında durduruldu. Ülkeye girmek için gerekli koşul olan PCR testlerini yaptırdığı halde Yunan otoriteler 'Bir de burada test yapacağız' diye tutturdu, takım havalimanında saatlerce bekletildi ve sonunda Türkiye’ye geri döndü" diyen Altaylı, "Bu olaydan hemen hemen bir hafta önce Yunan bir misafirimiz Türkiye’ye geldi. İstanbul Yeni Atatürk Havalimanı’nda uçaktan indi. Kimlik kartı ile gümrükten ve pasaport kontrolünden geçti, 1 saat sonra İstanbul sokaklarında geziyordu. Kendisine ne PCR testi, ne aşı karnesi, ne de başka bir şey soran olmadı. Ama şimdi ülkesine dönerken kendi ülkesi kendi vatandaşından Türkiye’den geldiği için PCR testi isteyecek" diye yazdı.

    Galatasaray kafilesinin Atina'da 'rezil' edildiğini vurgulayan Altaylı, "Biz 'Büyük devletiz' öyle mi! Galatasaray kafilesinin Atina Havalimanı’nda rezil edilmesi ile ilgili Atina Büyükelçimiz Özüergin çok doğru bir söz söyledi dün, 'Mesele sarı kırmızı değil kırmızı beyaz' diyerek. Aynen öyle. Mesele millidir. Mesele ulusaldır. Galatasaray’ın değil, Türkiye’nin onurudur mesele. Bu ülkeyi yönetmeyip, idare ettikleri artık aşikar hale gelenlere sormak isterim, 'mütekabiliyet' diye bir şey duydunuz mu hayatınızda?" ifadesini kullandı.

    "Yunanlara kapıyı hepten kapamayı demiyorum ama en azından test yaptırmadan, sağlıklı olduğunu raporla kanıtlamadan ülkeye sokmamayı da mı beceremiyorsunuz" diyen Altaylı sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Lafta olandan bahsetmiyorum, gerçek mütekabiliyet, gerçek karşılıklılık.

    Uluslararası ilişkilerde size ne yapılıyorsa aynısı ile yanıt vermeyi hiç işittiniz mi!

    En basitinden diğer ülke sizden vize istiyorsa vize, PCR testi istiyorsa PCR testi, size kapılarını açmıyorsa kapıları açmamayı düşündünüz mü hiç!

    Hak ettikleri gibi mukabeleyi bilmisil falan demiyorum. Belli ki onu yapacak haliniz, yüreğiniz yok. Ama sadece aynısı ile yanıt vermek diye bir şeyi, mütekabiliyeti düşündünüz mü!

    Belli ki, gelecek turiste muhtacız. Yunanlara kapıyı hepten kapamayı demiyorum ama en azından test yaptırmadan, sağlıklı olduğunu raporla kanıtlamadan ülkeye sokmamayı da mı beceremiyorsunuz!

    Başlangıç olarak Midilli'den, Meis'ten günübirlik alışveriş için gelenleri günlük test olmadan sokmayın içeri bakalım ne oluyor! O kadarına bile mi gücünüz yetmiyor! Yazık!"

    Etiketler:
    Atina, Yunanistan, Galatasaray, Fatih Altaylı
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Üç balonunun aynı anda havalandığı uçuşta katılımcılar, Göbeklitepe, Harran Ovası ve Şanlıurfa kent merkezini kuş bakışı görme fırsatı buldu.
    'Tarihin sıfır noktası' Göbeklitepe'de balon uçuşları başladı
    Karikatür
    NATO'dan İngiliz gemisinin yol açtığı hadiseyle ilgili açıklama: Karadeniz'deki varlığımızı sürdüreceğiz
    İstiklal Caddesi
    Türkiye'de en yüksek gelir, en yüksek gelir eşitsizliği oranı nerede?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet