Fatih Altaylı: Mesele millidir, ulusaldır, Galatasaray’ın değil, Türkiye’nin onurudur mesele

Fatih Altaylı, 'Hani bu ülkenin onuru?' başlıklı yazısında, Galatasaray kafilesinin Atina Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı'ndan PCR testlerinin kabul edilmemesi gerekçesiyle geri döndürülmesini köşesini taşıdı.

"Galatasaray futbol takımı, ülkenin en büyük takımı Olimpiakos ile maç yapmak üzere gittiği Atina’da havalimanında durduruldu. Ülkeye girmek için gerekli koşul olan PCR testlerini yaptırdığı halde Yunan otoriteler 'Bir de burada test yapacağız' diye tutturdu, takım havalimanında saatlerce bekletildi ve sonunda Türkiye’ye geri döndü" diyen Altaylı, "Bu olaydan hemen hemen bir hafta önce Yunan bir misafirimiz Türkiye’ye geldi. İstanbul Yeni Atatürk Havalimanı’nda uçaktan indi. Kimlik kartı ile gümrükten ve pasaport kontrolünden geçti, 1 saat sonra İstanbul sokaklarında geziyordu. Kendisine ne PCR testi, ne aşı karnesi, ne de başka bir şey soran olmadı. Ama şimdi ülkesine dönerken kendi ülkesi kendi vatandaşından Türkiye’den geldiği için PCR testi isteyecek" diye yazdı.

Galatasaray kafilesinin Atina'da 'rezil' edildiğini vurgulayan Altaylı, "Biz 'Büyük devletiz' öyle mi! Galatasaray kafilesinin Atina Havalimanı’nda rezil edilmesi ile ilgili Atina Büyükelçimiz Özüergin çok doğru bir söz söyledi dün, 'Mesele sarı kırmızı değil kırmızı beyaz' diyerek. Aynen öyle. Mesele millidir. Mesele ulusaldır. Galatasaray’ın değil, Türkiye’nin onurudur mesele. Bu ülkeyi yönetmeyip, idare ettikleri artık aşikar hale gelenlere sormak isterim, 'mütekabiliyet' diye bir şey duydunuz mu hayatınızda?" ifadesini kullandı.

"Yunanlara kapıyı hepten kapamayı demiyorum ama en azından test yaptırmadan, sağlıklı olduğunu raporla kanıtlamadan ülkeye sokmamayı da mı beceremiyorsunuz" diyen Altaylı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Lafta olandan bahsetmiyorum, gerçek mütekabiliyet, gerçek karşılıklılık.

Uluslararası ilişkilerde size ne yapılıyorsa aynısı ile yanıt vermeyi hiç işittiniz mi!

En basitinden diğer ülke sizden vize istiyorsa vize, PCR testi istiyorsa PCR testi, size kapılarını açmıyorsa kapıları açmamayı düşündünüz mü hiç!

Hak ettikleri gibi mukabeleyi bilmisil falan demiyorum. Belli ki onu yapacak haliniz, yüreğiniz yok. Ama sadece aynısı ile yanıt vermek diye bir şeyi, mütekabiliyeti düşündünüz mü!

Belli ki, gelecek turiste muhtacız. Yunanlara kapıyı hepten kapamayı demiyorum ama en azından test yaptırmadan, sağlıklı olduğunu raporla kanıtlamadan ülkeye sokmamayı da mı beceremiyorsunuz!

Başlangıç olarak Midilli'den, Meis'ten günübirlik alışveriş için gelenleri günlük test olmadan sokmayın içeri bakalım ne oluyor! O kadarına bile mi gücünüz yetmiyor! Yazık!"