Kovid-19 salgını nedeniyle kapalı olan askeri müzeler yeniden ziyarete açıldı

MSB'nin Twitter adresinden yapılan paylaşımda, bugün itibarıyla ziyarete açılan İstanbul, Ankara, Kocaeli, İzmir, Çanakkale, Hatay ve Mersin'deki 10 askeri müzenin misafirlerini beklediği kaydedildi.
MSB'nin paylaşımında, "Pandemi dolayısıyla kapalı olan müzelerimiz bugün itibarıyla ziyarete açıldı. 7 ilimizdeki toplam 10 askerî müzemize tüm misafirlerimizi bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.
Pandemi dolayısıyla kapalı olan müzelerimiz bugün itibarıyla ziyarete açıldı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 13, 2021
7 ilimizdeki toplam 10 askerî müzemize tüm misafirlerimizi bekliyoruz.#MSB #TSK pic.twitter.com/n35370PbQy
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)