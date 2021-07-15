Karamollaoğlu: İktidar 15 Temmuz'un aziz hatırasını, kendi otoriter sistemini oluşturmak için bir masala çevirdi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıl dönümüne ilişkin olarak "İktidar 15 Temmuz'un aziz hatırasını ve ruhunu, o günün bize bıraktığı mirası kendi otoriter sistemini oluşturmak için bir masala çevirdi. O direnişin ruhunu kendi ikbali için kullandı ve hâlâ da kullanıyor." düşüncesini dile getirdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 15 Temmuz'u "Geçmişten intikam alma hırsıyla kurumların ve kurumsallığın lağvedilmesinin bir ülke için nasıl büyük bir tehlike oluşturduğunu bizlere göstermişti" sözleriyle yorumlayarak, "İktidar 15 Temmuz'da toplumda oluşan birlik ve beraberlik ruhunu anlamadı. Tam tersi; giderek kutuplaşan, halktan kopan, herkesi ayrıştıran ve herkesi kriminalize eden bir siyaset anlayışı benimsedi." görüşünü savundu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Karamollaoğlu, hükümeti hedef alarak, "İktidar 15 Temmuz'un aziz hatırasını ve ruhunu, o günün bize bıraktığı mirası kendi otoriter sistemini oluşturmak için bir masala çevirdi. O direnişin ruhunu kendi ikbali için kullandı ve hâlâ da kullanıyor." ifadesini kullandı.

Karamollaoğlu şöyle devam etti:

Bize göre 15 Temmuz ruhunu anlamak; hukukun, adaletin, liyakatin, şeffaf bir devlet yönetiminin oluşması için mücadele etmeyi gerektirir.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıl dönümünde, göğsünü siper ederek darbeye geçit vermeyen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı arz ediyorum. — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) July 15, 2021

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