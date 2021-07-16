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    Ataşehir'de şirket yöneticisi Sibel Koçan'ın öldürülüp gasp edilmesi ve yine şirket yöneticilerden eski eşi Süleyman Aydın'ın intihar etmesinin ardından paralarını geri alamadığını öne süren yaklaşık 50 kişi, SAS Holding ve şirket yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

    'Saadet zinciri' iddiasıyla suç duyurusu: 13 bin 105 mağdur var

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    Türkiye
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    Ataşehir'de şirket yöneticisi Sibel Koçan'ın öldürülüp gasp edilmesi ve yine şirket yöneticilerden eski eşi Süleyman Aydın'ın intihar etmesinin ardından paralarını geri alamadığını öne süren yaklaşık 50 kişi, SAS Holding ve şirket yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Şirketin 13 bin 105 kişiyi mağdur ettiği öne sürüldü.

    İstanbul Ataşehir'de SAS Holding'in önünde yaklaşık bir ay önce şirket yöneticisi Sibel Koçan'ın başından vurulup, öldürülerek içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çantanın gasp edilmesinin ardından yine şirket yöneticisi olan eski eşi Süleyman Aydın Ataşehir'deki bir rezidansın 32'inci katındaki dairesinden atlayarak yaşamına son vermişti.

    Olayın ardından holding ile ilgili saadet zinciri iddialarında bulunulurken, farklı tarihlerde yatırım yapan yaklaşık 50 kadar kişi mağdur oldukları gerekçesiyle SAS Holding ve yöneticileriyle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

    Mağdurların sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, SAS Holding’in yatırım yapanlara yüzde 9 kar payı ile ödeme vaadinde bulunduğu, geçen haziran ayına kadar şirketin ödeme yaptığı fakat ödemelerde stopaj kesintileri de yapıldığı belirtildi.

    Dilekçelerde “SAS Holding önünde cinayetle sonuçlanan soygun ve ardından şirket yöneticisi Süleyman Aydın’ın intihar olayından sonra bahse konu mirasçıları devri itibari ile ödemeler yapılmadı. Sisteme erişim kapatıldı, şirket yönetiminden hiç kimseye ulaşılamadı ve bilgi alınamadı. Daha sonra davalılara ait olan ‘Gerçek Evim Gayrimenkul Otomobil A.Ş.’ üzerinden bu paralar kaçırılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

    Sibel Koçan hakkında da suç duyurusu

    Dilekçede şirkette yetkili olan, intihar eden Süleyman Aydın ve cinayette hayatını kaybeden Sibel Koçan’ın da aralarında bulunduğu 18 kişi hakkında "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan dava açılması, tüm mal varlıklarına el konulması talep edildi.  Suç duyurusunda bulunmalarının ardından adliye önünde açıklama yapan grup, savcılığa sunduğu suç dilekçelerini gösterdi.

    Mağdur olduğunu iddia eden bir kişi, “Biz bugün buraya hakkımızı savunmak için geldik. SAS Holding tarafından dolandırıldık. 2 yıldır işin içindeyim ben. İçeride ailece 1,5 milyon paramız var. Biz burada arkadaşlarla birlikte hepimiz mağduruz, beni 3 gün önce yönetici diye haberlere çıkardılar, tamamen yalan. Yöneticiler bugün ortalarda yok” dedi.

    'Bütün tası tarağı toplayıp kaçtıklarını biliyoruz'

    Mağdur olduğunu iddia eden bir diğer kişi de "SAS Holding bize kazancının tamamen inşaatlarda, petrollerde, turizmde kullanıldığını söyledi. Biz de buna kanaat getirerek paramızı yatırdık. Farklı düşüncelerimiz yoktu ve şu an hiçbir yerde muhatap bulamıyoruz" diyerek şirket yöneticileri için "Bizim aldığımız bilgilere göre bütün tası tarağı toplayıp kaçtıklarını biliyoruz. Bunları adalete şikayet ettik, adalet yerini bulacak inşallah" ifadelerini kullandı. Suç duyurusunda bulunanlar toplam 13 bin 105 kişinin mağdur olduğunu iddia etti.

    'Şirket yöneticilerine lüks yaşam' iddiası

    Bu arada mağdur olduklarını öne süren grup, şirket yöneticilerine ait olduğunu belirttikleri lüks yaşam fotoğraflarını paylaştı. Görüntülerde şirket yöneticisi olduğu kaydedilen kişi masa üstüne dizdiği para desteleriyle fotoğraflar çektirirken görülüyor. Diğer görüntülerde ise yine şirket yöneticisi olduğu belirtiler kişiler lüks araçlarla poz veriyor. 

    Etiketler:
    Süleyman Aydın, Saadet zinciri, yönetici, SAS Holding, Sibel Koçan, Ataşehir
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