NASA astronotundan Atatürk'lü paylaşım

NASA astronotu Shane Kimbrough, son paylaşımında Türkiye'ye yer verdi. Kimbrough "İstanbul, Türkiye uzaydan harika görünüyor. İkinci fotoğrafta Atatürk Olimpiyat Stadı'nı görebilirsiniz. Stadyum, adını Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ten almıştır" dedi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli NASA astronotu Shane Kimbrough, son paylaşımında İstanbul Boğazı ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nın görüldüğü Türkiye'ye yer verdi.

Kimbrough "İstanbul, Türkiye uzaydan harika görünüyor. İkinci fotoğrafta ülkenin en büyük kapasiteli stadyumu olan Atatürk Olimpiyat Stadı'nı görebilirsiniz. Stadyum, adını Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ten almıştır" dedi.

Astronot 12 Temmuz'da yine Twitter'dan "Güneş ışığı güneş panellerinden yansırken gün doğumunu yakaladım" mesajıyla Güneş'in doğuşunu çektiği bir görsel paylaşmıştı.

Istanbul, Turkey is looking great from space! In the second photo, you can see the Atatürk Olympic Stadium, the largest-capacity stadium in the country. The stadium is named after Mustafa Kemal Atatürk, the founder and first President of the Republic of Turkey. pic.twitter.com/sd1ynSOeNL — Shane Kimbrough (@astro_kimbrough) July 18, 2021

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