Dışişleri'nden Tunus açıklaması: Derin endişe duyuyoruz

Dışişleri Bakanlığı, "Tunus'ta halkın iradesini temsil eden Meclis'in faaliyetlerinin askıya alınmasından derin endişe duyuyoruz" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in 'ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü koşullar nedeniyle' meclisin tüm yetkilerini dondurup milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırması üzerine yaptığı açıklamada, 'derin endişe duyduklarını' belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Tunus'ta halkın iradesini temsil eden Meclis'in faaliyetlerinin askıya alınmasından derin endişe duyuyoruz. Tunus anayasasının hükümleri çerçevesinde demokratik meşruiyetin en kısa sürede yeniden tesis edilmesini temenni ediyoruz."