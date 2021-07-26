Kaçan kurbanlığı yakalamaya çalışırken kaybolan Onur Alp Eker'in ön otopsi raporu ortaya çıktı

Ankara'da kaçan kurbanlık koyunu yakalamak isterken kaybolan ve daha sonra cansız bedeni bulunan 20 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Onur Eker'in ölümüyle ilgili ulaşılan ön otopsi raporuna göre Eker'in vücudunda çok sayıda arı iğnesi izine rastlanıldı. Eker'in, arı sokmasından veya beyin kanamasından öldüğü tahmin ediliyor.

Ankara'da kaçan kurbanlık koyunu yakalamak isterken kaybolan ve arama çalışmaları devam ederken kurumuş bir dere yatağının kenarında cansız bedenine ulaşılan 20 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Onur Eker'in ölümüyle ilgili ön otopsi raporuna ulaşıldı.

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre; Eker'in kaybolduğu bayramın birinci günü mahallede bulunan camiden kayıp anonsu yapıldığı ve mahalleden gönüllülerinde aramalara dahil olduğu belirtildi. Eker'in cansız bedenine ilk olarak, arama faaliyetlerine gönüllü katılan 16 yaşındaki bir genç ulaştı.

Eker'in cansız bedenine etrafa yayılan kokuyu takip ederek ulaşan genç, daha sonra babasına haber verdi. Olay yerine jandarma, polis ve arama kurtarma ekiplerinin gelmesiyle yerde yüzüstü yatan cansız bedenin Onur Alp Eker'e ait olabileceği değerlendirildi. Teşhis için dede Zühtü Erdoğan, Onur Alp Eker'in cansız bedeninin bulunduğu alana getirilirken Erdoğan gördükleri karşısında göz yaşlarına hakim olamadı.

Emniyet, jandarma ve arama kurtarma ekiplerinden oluşturulan timlerin canla başla 3 gün boyunca gerçekleştirdiği aramalar sonucunda cansız bedenine ulaşılan Eker'in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrasında Eker'in cenazesi Ahmet Efendi Camiinde kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Savcısı eşliğinde yapılan ön otopsi sonucunda Onur'un vücudunda delici, kesici, ateşli silahlı hiçbir yara izine rastlanılmadı.

Yapılan tespitlerde, Eker'in öldüğü bölgenin yaklaşık 150 metre ilerisinde çardak ve arı kovanlarının bulunduğu belirlendi. Yapılan ön otopsisinde vücudunda çok sayıda arı iğnesi izine rastlandı.

Onur'un ölümünün arı sokmasından ya da beyin kanamasına bağlı olduğu öngörülüyor. Kesin ölüm sebebi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporla netlik kazanacak.