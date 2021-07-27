Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, TBMM Başkanı Şentop'u kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u kabul etti.
Zağulba Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık yarım saat sürdü.
Kabulde, Şentop ile Azerbaycan'a gelen parlamento heyeti de hazır bulundu.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u kabul etti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u kabul etti.
Zağulba Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık yarım saat sürdü.
Kabulde, Şentop ile Azerbaycan'a gelen parlamento heyeti de hazır bulundu.
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