Kulis: 128 maddelik yeni anayasa çalışmasının ayrıntıları ortaya çıktı

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre AK Parti'nin üzerinde çalıştığı ve 128 maddeden oluştuğu belirtilen yeni anasaya çalışmasında MHP’nin hazırladığı anayasa taslağındaki düzenlemelerin birçoğu baz alındı.

Buna göre, cumhurbaşkanı yardımcılarının da seçimle gelmesini öneren MHP’nin anayasa çalışmasına AK Parti yeşil ışık yaktı. Ancak hazırlanan anayasada “tek bir cumhurbaşkanı yardımcısının” olacağı ve o yardımcının da aynı cumhurbaşkanı gibi seçimle geleceğine dikkat çekiliyor.

Öte yandan AK Parti'nin hazırladığı çalışmada, daha önce gerçekleştirilen Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik düzenlemesinin de 'anayasal güvence altına alınması' öngörülüyor. Aynı şekilde 'devletin güvenliğine kastedecek sosyal medya paylaşımlarının da önüne geçecek yasal düzenlemenin anayasal güvence altına alınması' planlanıyor.

AK Parti’nin çalışmasında da aynı MHP’nin taslağında yer alan 'milletvekillerinin dokunulmazlığıyla milletvekilliğinin düşme sebeplerine dair belirsizliklerin' altı çiziliyor. Buna göre 'terörle iltisakı bulunan milletvekillerinin vekilliğinin, dosya Karma Komisyon’a gittikten sonra, bekletilmeden düşürülmesi' öngörülüyor. Ayrıca 'Terörle iltisakı kabul edilen bir partinin yeniden başka bir ad altında bir daha açılmamak üzere kapatılmasına' ilişkin kesin hükümlerin yer aldığına dikkat çekiliyor.