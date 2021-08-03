Gündoğmuş Belediye Başkanı Özeren: Sözlerim cımbızla çekildi

"Evi eski olan vatandaşlar, 'Keşke bizim de evimiz yansaydı' diyecekler" ifadeleri nedeniyle eleştirilen Gündoğmuş Belediye Başkanı Özeren "Canlı yayında yaptığım açıklamaların içinden 23-24 saniyelik bir kısım cımbızla çekilerek, linç kampanyasına dönüştürüldü" dedi

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına gece de devam edildi.

Söndürme çalışmalarını hizmet binasında değerlendiren Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının bir an önce söndürülmesi için çaba harcadıklarını söyledi.

Bir televizyon programında yaptığı açıklamaların yanlış anlaşılmalara neden olduğunu belirten Özeren, "Canlı yayında yaptığım açıklamaların içinden 23-24 saniyelik bir kısım cımbızla çekilerek, linç kampanyasına dönüştürüldü. Devletimizin şefkatli eli her zaman evi yanan mağdur vatandaşlarımızın yanındadır. Ben her vatandaşımızın yanındayım, söndürme çalışmalarına da katılıyorum" dedi.

Özeren, "Evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımız için TOKİ tarafından 20 yıl ödemeli, istedikleri şekilde evler yapılacak. Evi eski olan vatandaşlar, 'Keşke bizim de evimiz yansaydı' diyecekler" ifadelerini kullanmıştı.

Özeren'in bu ifadeleri sosyal medyada tepkilere yol açmıştı.

Gündoğmuş Belediye Başkanı: Evi eski olan vatandaşlar, 'Keşke bizim de evimiz yansaydı' diyecekler https://t.co/gi7Ex6p1FT pic.twitter.com/gwqNYN0OiB — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 2, 2021

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