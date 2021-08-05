İçişleri Bakanı Soylu’dan Mansur Yavaş hakkında soruşturma için inceleme izni

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılması için inceleme yapılmasına onay verdiği belirtildi.

Sabah gazetesinden Tolga Özlü’nün haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın, TOGO İkiz Kuleleri'ni mühürlemesi ve ruhsatlarının iptal kararlarının ardından Yavaş'ın görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle hakkında ön soruşturma başlatılması için İçişleri Bakanlığı'na başvurmuştu. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı, 17 Haziran'da Başsavcılığı'nın talebine yanıt verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı Dr. Turan Ergun'un imzasının bulunduğu yazıda; Yavaş ve sorumluluğu tespit edilecek ilgili diğer belediye görevlileri hakkında 4483 sayılı kanuna göre ön inceleme yapılması istendi. Başkanlık, ön incelemenin 30 günlük süre içerisinde bitirilmediği takdirde 15 günlük ek sürenin kullanılmasını istedi.