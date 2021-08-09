Bağcılar'da 9 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı

Dün akşam saatlerinde Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi'nde sokaktaki apartmanın bodrum katında yaşayan 5 yabancı uyruklu şahıstan biri, iddiaya göre bakkaldan eve dönen 9 yaşındaki İ.B. isimli kız çocuğunu taciz etti.

17 yaşındaki yabancı uyruklu A.M., ayrıca İ.B.'yi apartmanına kadar takip etti. İ.B. ise korkarak yengesinin yanına koştu ve olayı anlattı.

Olayın ardından şüpheli A.M. dün Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, nöbetçi savcılığın tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

A.M. buradaki sorgusunun ardından 'cinsel istismar' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.