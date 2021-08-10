Otobüs şoförleri alarm veriyor: Otobüsçüler Federasyonu Başkanı, alınması gereken önlemleri açıkladı

Manisa’da meydana gelen kazada 6 kişi, Balıkesir’de yaşanan kazada ise 15 kişi hayatını kaybetti. Trafik kazalarının eski model otobüslerle, yorgun, uykusuz şoförler nedeniyle çıktığı iddia edildi.

Hürriyet gazetesinden Aysel Alp'in haberinde görüşlerine yer verilen Otobüsçüler Federasyonu Başkanı, TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, 10 yılda ölümlü trafik kazalarının yüzde 50 düşürüldüğünü ancak hala atılması gereken bir dizi adım bulunduğunu belirtti.

'Tüm kemerler takılmadan otobüs hareket etmesin'

Otobüslerde emniyet kemeri zorunlu olmasına rağmen tam olarak uygulanmadığını söyleyen Mustafa Yıldırım, "Ulaştırma ile İçişleri Bakanlığı koordinasyonuyla elektronik denetleme sistemine geçilmeli ki otobüsteki tüm kemerler takılmadan otobüs hareket etmesin. Şoförlük mesleğine gemi kaptanlarında, pilotlarda olduğu gibi kaptanlık statüsü getirilmeli, ilkyardım, güvenli sürüş, psikoteknik gibi başlıkları içeren nitelikli eğitim zorunlu tutulmalı" dedi.

'9 saatten fazla olmaz'

"Şoförlerin günde 9 saatten fazla çalışmaları ve otobüs bagajında uyumaları engellenmeli" diyen Yıldırım, "Otogar, mola yerleri, varış noktalarında banyo yapıp, uyuyabilecekleri dinlenme odaları zorunlu kılınmalı. Haftada bir gün evlerinde geçirecekleri şekilde izin yapmaları sağlanmalı. 6.500-7 bin lirayı bulmalı maaşları. Mola yerlerinde ağır yemek yemeleri de engellenip, sağlık sorunları olduğunda uyku getirici ilaç kullanmaları gerektiğinde direksiyon başına geçmelerine izin verilmemeli" diye konuştu.

Pandeminin de etkisiyle sektörün zor günler geçirdiğini belirten Yıldırım, "Şoförlere de düşük maaş veriliyor. Kayıt dışı rekabetle de baş edilemiyor. Tüketici için biletlere tavan ücret gelirken; firmaların yaşaması için de kilometre maliyetinin altında bilet satışı yasaklanıp, taban ücret getirilmeli" dedi.

'Direksiyon titreten sistemlerin otobüslerde zorunlu olsun'

Yıldırım, şerit takip sistemi, yakın takip sistemi, sürücünün dikkatsiz yorgunluğunu algılayan direksiyon titreten sistemlerin otobüslerde zorunlu olması gerektiğini söyledi. Yıldırım, şu ifadeleri kullandı: