Zaharova: Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği açıklamaları saçmalık

Rusya'nın ABD'deki seçimlere müdahale ettiği yönündeki açıklamaların saçmalık olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, konunun artık 'kara mizah' hâline geldiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği yönündeki açıklamalara tepki gösterdi.

Rossiya24 televizyonuna açıklamasında Zaharova, konu hakkındaki soruya, "Bu konu artık büyük ölçüde kara mizah hâline geldi" yanıtını verdi.

Zaharova, "Bu konularda ciddi şekilde kafa yoracak olan, karalama kampanyalarını ve kirli teknolojileri araştıran bilim insanlarıdır. Bu uzmanlar, ‘Rus müdahalesi’ denen tüm bu saçmalığın ardında kimlerin durduğunu artık öğrenmeli" ifadelerini kullandı.

Rusya, farklı ülkelerdeki demokratik süreçleri etkilemeye çalışmakla ilgili suçlamaları defalarca reddetmişti.