Putin, ABD başkanı seçildiği resmen onaylanan Biden'ı tebrik etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Seçiciler Kurulu tarafından ABD'nin 46. başkanı olarak resmen onaylanan Demokrat aday Joe Biden'ı tebrik etti.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Biden'e seçimlerdeki zaferinden dolayı telgraf gönderdi.

Biden'e başarılar dileyen Putin, "Küresel güvenlik ve istikrar konusunda özel sorumluluğa sahip olan Rusya ve ABD'nin anlaşmazlıklara rağmen şu anda dünyanın karşı karşıya kaldığı birçok sorunun çözülmesine katkıda bulunabileceğinden eminim" diye vurguladı.

Bu bağlamda Putin, Rusya-ABD işbirliğinin iki ülkenin ve uluslararası toplumun çıkarına olacağını kaydetti.

Rusya lideri, Biden'la diyaloğa hazır olduğunu ekledi.

Putin, daha önce yaptığı açıklamada, tüm hukuki süreçlerin tamamlanmasının beklenmesi gerektiği için şimdilik ABD seçimlerinin kazanan tarafı tebrik etmeyeceğini söylemişti. Rus lider, 2016'da herkesin Hillary Clinton'u tebrik ettiğini ancak daha sonra Donald Trump'ın kazandığının ortaya çıktığını anımsatmıştı.

Dün toplanan ABD Seçiciler Kurulu, Demokrat aday Joe Biden'ı ABD'nin 46. başkanı olarak resmen onaylamıştı. Oylamada, Seçiciler Kurulu'nda 306 delegesi bulunan Joe Biden'ın başkanlığı resmi olarak tescil edilmişti.