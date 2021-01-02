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    ABD'de Cumhuriyetçi 11 senatör, başkanlık seçim sonucunun Kongre'de tescil edilmesine itiraz edecek

    © REUTERS / Jonathan Ernst
    2020 ABD seçimleri
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    ABD'de Cumhuriyetçi 11 senatör, 6 Ocak'ta yapılacak oturumda 3 Kasım'daki başkanlık seçim sonucunun tescil edilmesine itiraz edeceklerini açıkladı.

    Cumhuriyetçi senatörler Ted Cruz, Ron Johnson, James Lankford, Steve Daines, John Kennedy, Marsha Blackburn ve Mike Braun ile seçilmiş Cumhuriyetçi senatörler Cynthia Lummis, Roger Marshall, Bill Hagerty ve Tommy Tuberville ortak bir bildiri yayımladı.

    Bildiride, 3 Kasım'daki başkanlık seçiminde bazı eyaletlerde hile yapıldığı iddialarının araştırılması gerektiğini kaydeden senatörler, "Kongre derhal bir seçim komisyonu tayin etmeli ve tartışmalı eyaletlerdeki seçim sonuçlarının araştırılacağı 10 günlük bir denetleme gerçekleştirmelidir" ifadelerini kullandı.

    Bu denetleme işlemi yapılmadığı sürece 6 Ocak'taki oturumda seçim sonuçlarının tescil edilmesine itiraz edeceklerini vurgulayan senatörler, 20 Ocak'tan önce seçimlerde hile iddialarının mutlaka araştırılması gerektiğini ifade etti.

    İtirazlarından bir sonuç çıkmayabileceğini de kabul eden senatörler, "Bu konuda saf değiliz; Demokratların çoğunun ve bazı Cumhuriyetçilerin bunun aksi yönünde oy kullanmalarını bekliyoruz. Ancak seçim güvenliğini desteklemek parti meselesi olmamalıdır" değerlendirmesini yaptı.

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    ABD'li bir diğer Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley'e 11 ismin daha eklenmesiyle Senato çatısı altında seçim sonuçlarının tescil edilmesine itiraz edeceklerini açıklayan kişilerin sayısı 12'ye çıkmış oldu.

    Temsilciler Meclisi'ndeki bazı Cumhuriyetçi vekiller de seçim sonuçlarına Kongre'de itiraz edeceklerini duyurmuştu.

    Delege oyları 6 Ocak'ta Kongre'de tescil edilecek

    6 Ocak'ta tüm Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinin katılımıyla düzenlenecek ortak oturumda ABD Kongresi, 14 Aralık'ta başkanlık oylarını kullanan delegelerin oylarını sayacak ve sonuçları resmen tescil edecek.

    Kongre kurallarına göre her iki kanattan en az birer isim bu işleme itiraz ederse o zaman Senato ve Temsilciler Meclisi kendi içinde konuyu tartışacak. 2 saatlik bu tartışma bölümünün ardından Kongre'nin her iki kanadında da itirazların kabul edilip edilmemesine yönelik oylama yapılacak. İtirazın kabul edilebilmesi için her iki kanatta da salt çoğunluğun oyunu alması gerekiyor.

    © REUTERS / Yuri Gripas
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    Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar çoğunlukta olduğu ve Senato'da da birden fazla Cumhuriyetçi isim Joe Biden'ın seçimleri kazandığını kabul ettiği için 2 saatlik tartışma bölümünün ardından 'delege oylarının sayılacağı' asıl bölüme devam edilmesi ve seçim sonuçlarının Biden lehine tescil edilmesi bekleniyor.

    ABD Başkanı Donald Trump uzunca bir süredir Cumhuriyetçi Kongre üyelerine çağrıda bulunarak seçim sonuçlarına itiraz etmelerini ve 6 Ocak'ta sonuçları tescil etmemelerini istiyordu.

    3 Kasım'da yapılan tartışmalı başkanlık seçimlerinin ardından 14 Aralık'ta ülke genelindeki 538 delege oylarını kullanmış, Demokrat aday Biden 306 delege ile seçimleri kazanmıştı.

    Etiketler:
    Hile, Kongre, itiraz, Cumhuriyetçiler, senatör, Joe Biden, ABD 2020 Başkanlık seçimleri, ABD
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