ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Graham'den Trump'ın Twitter hesabının askıya alınmasına tepki: Ciddi bir hata

Cumhuriyetçi Senatör Lindsay Grahem, mevcut Başkan Donald Trump'ın Twitter hesabının süresiz olarak askıya alınmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Twitter beni bu açıklamayı yapıyorum diye engelleyebilir ancak ben bu kadere razıyım: Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya alma kararınız ciddi bir hata. Ayetullah (Hamaney) tweet atabiliyor ama Trump atamıyor. Bu durum, Twitter'ı kimlerin yönettiğine dair çok şey anlatıyor" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

I’m more determined than ever to strip Section 230 protections from Big Tech (Twitter) that let them be immune from lawsuits. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) January 9, 2021

Sosyal medya şirketlerine koruma sağlayan 230 numaralı federal düzenlemenin kaldırılması için çalışacağının altını çizen Graham, "Büyük teknoloji şirketleri, eylemleri nedeniyle davalardan muaf olan tek Amerikan şirketleri, bunun nedeni de Kongrenin onları koruma altına almış olması" değerlendirmesini yaptı.