Twitter, Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldı

Twitter'ın güvenlik ekibinden yapılan yazılı açıklamada, "(ABD Başkanı Donald) Trump'ın hesabından paylaştığı son mesajları ve bağlamlarını yakından inceledikten ve özellikle bu paylaşımların nasıl tepki aldığına baktıktan sonra, daha çok şiddeti kışkırtma riskinden dolayı, bu hesabı kalıcı olarak askıya aldık" ifadeleri kullanıldı.

BREAKING: Twitter has permanently suspended President Trump’s account, claiming the decision was made “due to the risk of further incitement of violence” because of how Trump’s Tweets “are being received and interpreted on and off Twitter.” pic.twitter.com/bbvCt6HA6W — Rachel Blevins (@RachBlevins) January 8, 2021

Açıklamada, Twitter'ın, halkın seçilmiş yetkililerin ve dünya liderlerinin sesini duymasına olanak sağladığının kaydedilerek, "Ancak son yıllarda, liderlerin hesaplarının bizim kurallarımızdan daha üstün olmadığını ve Twitter'ı şiddeti yaymak için kullanamayacaklarını net bir şekilde belirttik. Politikalarımız ve uygulanma şekilleri hakkında şeffaf davranmayı sürdüreceğiz" denildi.

After close review of recent Tweets from the @realDonaldTrump account and the context around them we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement of violence.https://t.co/CBpE1I6j8Y — Twitter Safety (@TwitterSafety) January 8, 2021

Öte yandan Fox News sunucusu Sean Hannity, Trump'ın bu gelişmenin ardından bir başka sosyal medya platformu Parler'da hesap açtığını bildirdi.

Donald Trump has joined Parler according to Fox News' Sean Hannity https://t.co/axZmSRBCjd — Newsweek (@Newsweek) January 9, 2021

Parler'a şu an aşırı yüklenmeden dolayı erişilemediği belirtiliyor.

Ayrıca Trump taraftarlarına ait 'The Donald' adlı Discord sunucusu da şiddeti kışkırttığı gerekçesiyle kapatıldı.

Twitter, çarşamba günkü Kongre baskınının ardından Trump'ın hesabını 12 saatliğine askıya almış ve şiddete teşvik eden paylaşımların sürmesi durumunda hesabın kapatılacağını duyurmuştu.