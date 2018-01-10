Bu yıl da beyaza bürünen Sahra Çölü’nden şaşırtan görüntüler

Geçen sene 37 yıl aradan sonra meydana gelen kar yağışıyla dünyayı şaşırtan Sahra Çölü'nde bu sene de benzer manzaralar ortaya çıktı.

Dünyanın en büyük sıcak çölü olarak bilinen Sahra, deniz seviyesinden 3 bin 280 metre yükseklikteki Afrika kıtasında yer alıyor. Yağmurun bile oldukça nadir görüldüğü çölde, 2017 ve 2018 yılında peşpeşe kar yağdı.

Çöl alanı içerinde yer alan Cezayir'in Ain Safra kasabasında 7 Ocak sabahı yağmaya başlayan kar akşam saatlerine doğru eridi.

Kar kalınlığının yer yer 40 santimetreyi bulduğu bildirildi. Bilim adamları, yağan karın küresel ısınma nedeniyle artık sürpriz olmadığını söylüyor. Sputnik’in paylaştığı videoda Sahra Çölü’nün kar kaplı kızıl kumları görüntülendi.