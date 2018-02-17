Rusya, Arktik koşullarda çalışabilen Tor-M2DT hava savunma sistemini başarıyla test etti

Çinli seks robotu üreticileri, her 114 erkeğe sadece 100 kadının düştüğü ülkedeki cinsel dengesizlik gibi büyük bir sosyal sorunu çözmeye çalışıyor. EXDOLL şirketinin ürettiği robot bulaşık yıkayabiliyor, sahibiyle sohbet edebiliyor ve hatta hava durumunu anlatabiliyor.