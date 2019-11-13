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    Rusya’da ‘Greta’nın ikizini’ buldular

    Rusya’da ‘Greta’nın ikizini’ buldular

    © Ruptly .
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    Rusya'nın Kovrov şehrinin 10 yaşındaki sakini Larisa Efremova, iklim değişikliği karşısında acilen adım atılması talebiyle siyasi liderleri zorlayan İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg'e benzetiliyor. Larisa'yı tanıyanlar ona ‘Greta’nın ikizi’ yakıştırmasını yapıyor.

    Larisa'nın Ruptly’e anlattığına göre her şey, okul müdürünün Larisa'nın fotoğrafını çekmesiyle başlamış. Bu fotoğraf sayesinde basının ilgisini çeken küçük kızdan bundan sonra ‘Greta’nın ikizi’ olarak bahsedilmeye başlanmış.

    'Rus Greta' da çevreye karşı özenli

    Üstelik Larisa ile 16 yaşındaki İsveçli aktivist Greta’yı birbirine yakın yapan sadece dış görünüşleri değil. Zira çevre kirliliği Greta gibi Larisa’yı da endişelediren bir konu.

    Annesi Tatyana Efremova da kızı Larisa'nın, çevreye karşı özenli olduğunu söylüyor ve ekliyor: “Larisa markete giderken yanınıza alışveriş çantanızı almanız gerektiğini, çevrenin marketlerden alınan plastik poşetlerle kirletilmemesi gerektiğini biliyor.

    © AFP 2019 / NICHOLAS KAMM
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    Larisa’nın da yaşadıkları binanın avlusunda oynayan çocukların yedikleri atırtırmaşıkların paketlerini yere atmalarından her daim rahatsız olduğunu ve aşağıya inip bu çöpleri kendisinin topladığını anlatıyor.

    İnsanlar ormana gittiklerinde burada yedikleri yiyeceklerin paketlerini, konserve kutularını orada bırakmamalılar” diyen Larisa şöyle devam ediyor: “Zira bu tip çöpler ormanda yaşayan hayvanlara zarar verebilir. Hayvanlar bunların ne olduğunu anlamak için yaklaştıklarında burunlarını konserve kutularına sokup yaralanabilirler.

    Annesinin anlattığına göre kızı Larisa ayrıca okulda düzenlenen çevreyi temizleme günlerini de kaçırmazmış.

    'Sadece dış görünüşüyle benziyor'

    Ancak annesi Larisa’nın Greta’ya sadece dış görünüşüyle benzediğini düşündüğünü söylüyor: “İçindeyse o hala bir çocuk. Düşündüğü politika değil, kızım sadece doğayı ve hayvanları seviyor, her çocuk gibi okuluna gidip spor yapıyor. Onda bir politikacıya ya da öfkeli bir aktiviste dair bir maharet görmüyorum. Kaldı ki bu bana göre iyi bir şey.

    Etiketler:
    Larisa Yefremova, Rusya, Çevreci, ekoloji, Greta Thunberg
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