Çinli baba bebeğini koronavirüsten korumak için kapsül geliştirdi

Nefes almayı zorlaştıran yüz maskesinin bebeğine takmadığı için 'kapsül' şeklindeki cihaz geliştiren yaratıcı baba, şimdi çocuğuyla birlikte dışarıda rahat rahat gezebiliyor ve icadı için patent almayı planlıyor.

'Çocuk başlığı' olarak bilinen ve iki yaşından küçük bebekler için tasarlanan benzer bir cihaz, ilk kez 13 Mart 1939 tarihinde Londra'da tanıtıldı.