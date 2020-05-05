95 yaşındaki gazi Büyük Vatan Savaşı sırasında yaşadıklarını anlattı

Yekaterina Guseva, DŞK tipi makineli tüfeği ile Stalingrad'dan Berlin'e kadar gitti. Kahramanlık Madalyası'nı 2. Dünya Savaşı sırasında Kızıl Ordu'nun başlıca komutanlardan biri olan Mareşal Georgiy Jukov elinden alan gazi, savaşta yaşadıklarını anlattı.