Silahlı insansız deniz aracı ULAQ'ın özellikleri

SİDA ULAQ'ın özellikleri Sputnik'in hazırladığı infografik videoda.
Aralık ayında denize indirilmesi planlanan yerli silahlı insansız deniz aracı (SİDA) ULAQ'ın 2021 yılının ilk çeyreğinde atış testleri yapılacak.
SİDA ULAQ'ın özellikleri Sputnik'in hazırladığı infografik videoda.
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