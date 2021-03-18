On sene önce iç savaşın başladığı Suriye'nin bugünkü hali

Suriye’de iç savaşın başlamasından 10 yıl sonra ülkenin bazı yerleri hala harap durumda. Ancak durumun hemen hemen her yerinde stabilize olduğu ülkenin vatandaşları, geleceğe umut ile bakıyorlar.
Yakutistan’daki beş ‘Star Wars’ (Yıldız Savaşları) hayranı, ‘The Mandalorian’ isimli uzay temalı dizide yer alan ‘Razor Crest’ uzay gemisini yaptı.
Rusya'nın Sibirya Federal Bölgesi'ne bağlı Kemerovo Bölgesi'ndeki bir kömür madeninde dört mamut dişi ile eski çağlara ait bir atın metakarpal kemiği bulundu.
Japon bilim insanlarının yeni araştırmasında bir 'doğa harikasına' yer verildi. Bazı canlıların bazı uzuvlarını bırakıp yenileyebiliyor olsa da iki deniz salyangozu türünün başlarını gövdelerinden ayırdığı ve vücutlarını yenileyebildiği görüldü. Araştırmanın insan hücrelerinin yenilenmesine dair çalışmalara yardımcı olması umuluyor.
Sicilya şehirlerinin sokakları ve çatıları, Etna yanardağının külleri ile siyaha döndü.
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