On sene önce iç savaşın başladığı Suriye'nin bugünkü hali

Japon bilim insanlarının yeni araştırmasında bir 'doğa harikasına' yer verildi. Bazı canlıların bazı uzuvlarını bırakıp yenileyebiliyor olsa da iki deniz salyangozu türünün başlarını gövdelerinden ayırdığı ve vücutlarını yenileyebildiği görüldü. Araştırmanın insan hücrelerinin yenilenmesine dair çalışmalara yardımcı olması umuluyor.